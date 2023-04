‘Ni lo recordaba’; El día que Siboldi, nuevo DT de Tigres, fue retado por Guido Pizarro

Robert Dante Siboldi fue presentado este lunes como nuevo director técnico de los Tigres de la UANL, con los cuales tuvo un altercado hace no mucho e incluso fue retado por el mediocampista Guido Pizarro.

Siboldi fue contratado por Tigres, el equipo más ganador de México en la última década, con la misión de sacarlo de una crisis de resultados tras el paso efímero de Diego Cocca y el relevo de Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz.

Así fue la pelea de Siboldi con Guido Pizarro

Cuando el inicio de la pandemia de COVID-19 obligó a la Liga MX a cancelar el torneo Clausura 2020, un patrocinador organizó un torneo denominado Copa por México 2020 en el que se enfrentaron Cruz Azul y Tigres.

La ‘Máquina’ eliminó a los felinos de las semifinales en tanda de penales en el Estadio Olímpico de los Pumas (sede del torneo). Al final del partido, el argentino Guido Pizarro trató de encarar a Robert Dante Siboldi, técnico del Cruz Azul, porque éste al parecer se habría burlado de ellos por el resultado.

“Siboldi, te espero afuera!”, gritó Pizarro al uruguayo mientras todos los jugadores abandonaban la cancha y se dirigían a los vestidores. “No han ganado nada en 30 años, no han ganado nada y ganan un partido...” expresó también Javier Aquino esa vez, quien luego se disculpó con sus excompañeros y con Cruz Azul.

🔥 🔥 🔥 terminó ardiente el Tigres vs Cruz Azul. Guido, Nahuel y futbolistas de la U alegaban que Siboldi se burló de ellos. Aquino también enojado. Tuca alegaba que Siboldi “no debe meterse en tenemos de jugadores” pic.twitter.com/HodSBe5VeH — VILLA VILLA (@OmarVV9) July 16, 2020

Siboldi y Nahuel Guzmán dejan atrás el incidente

El entrenador uruguayo aseguró este lunes durante su presentación con los Tigres UANL que no recordaba ese altercado con sus ahora jugadores, pero el portero Nahuel Guzmán le aseguró que no guardan rencor.

“Se queda en el campo, yo ni me acordaba, Nahuel me dice que no pasó nada. Eso fue producto de lo que pasó de cuando uno siempre quiere ganar, nadie quiere regalar nada. Ese momento terminó, pero la gente le toma más relevancia. No pasó nada, nunca hubo nada”, comentó el uruguayo.

Siboldi asegura que tiene buen equipo

El nuevo técnico de Tigres dijo tener los jugadores necesarios para sacar adelante al equipo en los dos torneos que juega: la Liga de campeones de la Concacaf y el Clausura 2023 de la Liga MX.

“Todos los equipo pasan por altibajos, nos toca estar en un bache y hay que volver a las bases”, comentó. “Son un gran equipo, nada más hay que retomar las bases, la confianza, confiar en ellos y estoy seguro que vamos a salir adelante”.

Tigres ocupa el séptimo puesto de la clasificación con 21 puntos y un balance de seis triunfos, tres empates, cinco derrotas (cuatro consecutivas). Sus últimos duelos son ante Querétaro, Puebla y León.

Siboldi debutará el próximo jueves al Motagua de Honduras en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de la Concacaf; Tigres ganó 1-0 el partido de ida.