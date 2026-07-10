Tarifas hoteleras mitigan la baja en llegada de viajeros internacionales por el Mundial 2026

Con cifras preliminares, los primeros resultados del Mundial 2026 en el sector turístico comienzan a vislumbrarse: los partidos en México no aumentaron el flujo de turistas internacionales que llegaron a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero el alza en las tarifas hoteleras sí compensó esa caída.

La llegada pronosticada por el Gobierno Federal del arribo de más de 5 millones de turistas quedó atrás con los primeros reportes de viajeros internacionales.

“Hay que preguntarle al gobierno de dónde sacaron esos datos. Fueron demasiado altos. Los números reales son muy inferiores a los que habían comentado en el gobierno. Se van a acercar mucho más a los 850 mil turistas, esperemos que se hayan cumplido por lo menos esos números”, refirió en conferencia el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, la cantidad aproximada de viajeros internacionales que ingresaron al país con motivo de la justa deportiva rondó los 175 mil. Esta cifra preliminar contrasta, además, con los 280 mil viajeros extranjeros pronosticados por la consultora Deloitte al comienzo del año.

“La razón que más escuchamos es que hubo un compartimiento del viajero de negocios, que es fundamental, tanto origen como destino, prefirió no viajar a la ciudad porque pensó que se podría ver afectada su actividad por los juegos”, refirió en conferencia de prensa Francisco Madrid, director del STARC.

Las ocupaciones en las ciudades sede muestran caídas, ya que mientras que en Guadalajara la baja de ocupación hotelera fue de 7 puntos, en tanto que Monterrey perdió 5.8 puntos durante junio, mientras la Ciudad de México fue la que menos ocupación cedió, con 2 puntos menos de cuartos ocupados en junio.

(El Financiero)

Los hoteles de la Ciudad de México son los mejor aprovecharon la demanda, con un alza promedio de 46.7 por ciento en los cuartos noche ofertados. Guadalajara pudo alzar sus ocupaciones en 41.4 por ciento, mientras que Monterrey tuvo incrementos medios del 39.8 por ciento, según información de las asociaciones de hoteles locales.

Aunque los flujos de viajeros proyectados por el gobierno no se cumplieron, la marca México, es decir, la imagen del país, fue la ganadora durante la justa mundialista.

Sin presupuesto etiquetado para la promoción turística durante los últimos ocho años, México tuvo en el Mundial 2026 una oportunidad para promocionarse a internacionalmente.

“El Mundial supuso un apalancamiento, un reposicionamiento de México en el plano internacional”, refirió Madrid.

Según una encuesta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el 70 por ciento de los establecimientos no registró incremento general en el consumo de sus negocios, sumado a que más de la mitad de los negocios tuvo ocupación menor al 50 por ciento.

La visión de los restauranteros contrasta también con las proyecciones de la consultora Deloitte, pues esta consideró que los negocios con mayor derrama esperada en México durante el Mundial serían los del sector gastronómico, con 480 millones de dólares.

Las cantinas, tuvieron un alza del 80 por ciento en sus ventas durante la justa deportiva, mientras que los bares registraron el crecimiento del 55 por ciento en ventas.

Hasta ahora, las cifras preliminares apuntan a un menor gasto turístico, así como a una menor ocupación, con una derrama económica de cerca de 55 mil millones de pesos según las cifras del gobierno, de acuerdo con Gabriela Cuevas, coordinadora federal del Mundial 2026.