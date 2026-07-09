Hoteles ganan pese a menor llegada de turistas durante el Mundial 2026 en México: Esta es la razón

Turismo del Mundial 2026: menos viajeros, mayores ingresos para hoteles en México. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Con cifras preliminares, los primeros resultados del Mundial 2026 en el sector turístico comienzan a definirse. Los partidos disputados en México no lograron aumentar el flujo de turistas internacionales que llegaron a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; sin embargo, las tarifas hoteleras compensaron esa disminución.

La proyección del gobierno federal sobre la llegada de más de 5 millones de turistas comienza a quedar atrás con los primeros reportes de viajeros internacionales, una vez que concluyeron los partidos celebrados en el país.

“Hay que preguntarle al gobierno de dónde sacaron esos datos. Fueron demasiado altos. Los números reales son muy inferiores a los que habían comentado en el gobierno. Se acercarán mucho más a los 850 mil turistas. Esperemos que, por lo menos, se cumplan esos números”, refirió en conferencia el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, la cantidad aproximada de viajeros internacionales que ingresó al país con motivo de la justa deportiva rondó los 175 mil.

Esta cifra preliminar también contrasta con los 280 mil viajeros extranjeros que la consultora Deloitte pronosticó al inicio del año.

“La razón que más escuchamos es que existió un comportamiento del viajero de negocios, que resulta fundamental tanto en origen como en destino. Prefirió no viajar a la ciudad porque pensó que su actividad podría verse afectada por los juegos”, refirió en conferencia de prensa Francisco Madrid, director del STARC.

En ese contexto, la ocupación hotelera en las ciudades sede mostró caídas generalizadas. Guadalajara registró una disminución de siete puntos porcentuales, mientras que Monterrey perdió 5.8 puntos durante junio.

La Ciudad de México fue la sede con la menor caída, al registrar dos puntos porcentuales menos de ocupación durante ese mes.

En contraste, los hoteles elevaron sus tarifas. La Ciudad de México aprovechó mejor la demanda, con un incremento promedio de 46.7 por ciento en la tarifa por cuarto-noche.

Guadalajara registró un aumento promedio de 41.4 por ciento en las tarifas, mientras que Monterrey alcanzó un incremento de 39.8 por ciento, según información de las asociaciones hoteleras locales.

La imagen de México, la principal ganadora

Aunque el flujo de viajeros proyectado por el gobierno no se concretó, la marca México, es decir, la imagen del país, resultó la principal beneficiada durante la Copa del Mundo.

Sin un presupuesto específico para la promoción turística durante los últimos ocho años, México recurrió a alianzas para difundir sus atractivos y mantenerse entre las preferencias de los viajeros internacionales.

En un entorno turístico cada vez más competido, con países como Jamaica, República Dominicana y Panamá que destinan presupuestos millonarios a la promoción, el Mundial representó una oportunidad para proyectar a México ante el mundo.

“El Mundial supuso un apalancamiento, un reposicionamiento de México en el plano internacional. Con destinos muy importantes, se demostró que México es un lugar atractivo e interesante”, refirió Madrid.