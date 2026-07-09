Primer ministro de Reino Unido promete día feriado si Inglaterra gana el Mundial 2026: ‘No quiero salarlo’

El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, dio a entender que está considerando declarar un día festivo adicional si Inglaterra gana la Copa del Mundo de futbol a finales de este mes.

«Sobre la cuestión del día festivo, no quiero gafarlo, pero pregúntenme de nuevo si llegamos a la final», declaró el primer ministro saliente a los periodistas en la cumbre de la OTAN en Turquía. Los funcionarios confirmaron que el primer ministro planea conceder el día festivo.

Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final el sábado, tras haber derrotado a México el domingo en la ronda anterior. La final se disputará el 19 de julio, fecha que podría ser el último día completo de Starmer en el cargo, después de que renunciara el mes pasado, allanando el camino para que el exalcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, lo suceda.

Si bien en Inglaterra se escuchan frecuentes peticiones para que haya más días festivos, ya que solo hay 8 al año en comparación con el promedio de 12.8 de la Unión Europea, los gobiernos han argumentado el impacto económico negativo que esto tendría para no hacerlo. Aun así, la Biblioteca de la Cámara de los Comunes estima que esto representa 2400 millones de libras esterlinas (3200 millones de dólares), una cantidad insignificante en comparación con el producto interno bruto del Reino Unido, que asciende a 2.8 billones de libras esterlinas.

Los días festivos adicionales, como la coronación en 2023 y el fallecimiento de la reina Isabel II el año anterior, han afectado anteriormente a las cifras mensuales del PIB. Sin embargo, la actividad se ha recuperado rápidamente al mes siguiente. Los estudios sugieren que el impacto negativo de los días festivos se ha atenuado con el tiempo y que el cierre de muchos negocios se compensa parcialmente con un mayor gasto en sectores como el turismo y la hostelería.

El plazo para presentar candidaturas para el liderazgo del Partido Laborista se abre el jueves, y Burnham es, hasta el momento, el único candidato declarado. Si no encuentra oposición, se convertirá en líder laborista el 17 de julio y asumirá el cargo de primer ministro el 20 de julio, que cae en lunes, día en que suelen celebrarse los días festivos en el Reino Unido.

La última vez que Inglaterra jugó una final de la Copa del Mundo fue en 1966, cuando ganó. Escocia recibió un día festivo por parte de su gobierno autónomo simplemente por haberse clasificado, aunque habían pasado décadas desde la última vez que lo lograron. Escocia no superó la fase de grupos.

Starmer, aficionado al futbol de toda la vida, dijo haber recibido una avalancha de mensajes desde el partido de Inglaterra contra México pidiéndole que impugnara la tarjeta roja mostrada a uno de los defensas ingleses, después de que Donald Trump hiciera lo mismo con un jugador estadounidense, una acción que generó controversia. “Me apresuro a añadir que no he intentado hacerlo”, dijo Starmer.

Ese partido contra México fue “una de las mejores actuaciones de Inglaterra que he visto. Creo que en términos de fuerza y ​​resistencia, y en todo el plantel, en todo el equipo también”, dijo Starmer.