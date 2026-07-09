Ni la guerra ni el petróleo: La Inteligencia Artificial es el nuevo foco rojo de la inflación para la Fed

La Reserva Federal ha mantenido su tasa de referencia sin cambios este año, pero monitorea la demanda de la IA.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que, entre los factores que impulsan la inflación en Estados Unidos, la demanda derivada de la inteligencia artificial es su principal preocupación. Si esta demanda persiste, podría obligar al banco central a subir los tipos de interés.

“Si esto genera un impulso sostenido a la demanda en relación con la oferta en términos de inflación, creo que esa es la clase de situación en la que no se puede ignorar”, dijo Williams el jueves durante un evento organizado por la Reserva Federal de Nueva York.

Si la inflación resulta ser más persistente y significativamente más alta que su pronóstico base, dijo, “entonces la política monetaria tendría que responder a ello”.

“Por otro lado, si no es así y las cosas se desarrollan de una manera más benigna, creo que la política monetaria está, y seguirá estando, bien posicionada”, dijo.

Fed monitorea inflación en EU

Mientras monitorea la inflación, Williams dijo que si el indicador preferido de la Reserva Federal sobre las presiones inflacionarias subyacentes —la llamada versión básica del índice de precios de gastos personales— se sitúa en un ritmo mensual del 0.2 por ciento durante la segunda mitad de 2026, eso sugeriría que la inflación está en camino de regresar al objetivo anualizado del 2 por ciento de la Reserva Federal.

“Una tasa de PCE subyacente de dos décimas al mes en la segunda mitad de este año sería coherente con mi visión de un proceso desinflacionario que continúa”, dijo Williams. “Si es superior a eso, sería una señal de una inflación un poco más persistente”.

La Reserva Federal ha mantenido su tasa de referencia sin cambios este año, pero el apoyo a las subidas de tipos está creciendo entre los funcionarios. Nueve responsables de la política monetaria contemplaron al menos una subida de un cuarto de punto en 2026 en sus últimas proyecciones económicas presentadas en su reunión de junio.

En esa misma reunión, algunos participantes consideraron que existían razones para subir los tipos de interés, según las actas publicadas. Las actas revelaron que los responsables políticos habían debatido cómo querrían responder a diversos escenarios de inflación futura.

Kevin Warsh pide nuevos enfoques en la Fed

Williams afirmó que el ejercicio, y los detalles que constan en las actas, reflejan una “función de reacción colectiva”, en referencia al marco a través del cual el banco central analiza la economía y cómo responder a determinadas condiciones. “Esto demuestra la complejidad de estos escenarios”, añadió.

El presidente Kevin Warsh ha destacado la necesidad de un nuevo enfoque en la Reserva Federal, anunciando la creación de grupos de trabajo para revisar las comunicaciones, el balance y los modelos de inflación del banco central, así como para estudiar cuestiones clave como la productividad y las fuentes de datos. Estos grupos de trabajo dispondrán de unos seis meses para presentar una serie de cambios propuestos, según indicó el nuevo presidente.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, quien también preside el Comité Federal de Mercado Abierto, afirmó que los grupos de trabajo representan una oportunidad “única y oportuna” para reflexionar sobre áreas clave para el banco central. “El plazo para recibir esos informes es bastante ajustado”, añadió Williams.