Lenia Batres interrumpe participación de ministro Giovani Figueroa en la Corte: ‘¿Puedo continuar?’

El ministro Giovani Figueroa mostró su molestia este jueves en una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues, mientras daba sus argumentos sobre la discusión del día, la ministra Lenia Batres se paró de su asiento para hablar con el ministro presidente, Hugo Aguilar.

Aunque el ministro presidente le pidió que siguiera adelante con su argumentación, mientras Lenia Batres estaba todavía parada junto a Aguilar, Figueroa cuestionó: “¿puedo continuar?”.

Figueroa permaneció en silencio unos 20 segundos mientras Batres hablaba junto a Aguilar.

El ministro Figueroa concluyó su participación y agradeció la atención de sus compañeros, tras la interrupción de su discurso.

La participación de Figueroa ocurrió como parte de la argumentación de la ponencia hecha por la ministra Lenia Batres, quien habló sobre un amparo en revisión interpuesto contra una sentencia en 19 de abril de 2024 por la persona titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Lenia Batres, quien se autollamó “Ministra del Pueblo”, ha sido criticada en días recientes luego de que diera su respaldo en una sesión de la Corte a un proyecto que busca establecer que los recursos entregados a las familias cuando un trabajador fallece deben ser sujetos al pago del impuesto sobre la renta (ISR).

Según Batres, las familias que reciben el dinero de la Afore de un trabajador fallecido deben ser sujetos al ISR, al igual que las herencias y los legados. La ministra argumentó que esos recursos heredados que reciben beneficiarios de una afore no son generados por el trabajo propio.

“Hay una situación injusta respecto de que no se gravan el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos, estos retiros, porque yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado”, dijo en el Pleno.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina de este jueves que no respalda la propuesta de Batres.

“No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos”, dijo la mandataria, quien también rechazó la sugerencia de Lenia Batres de que la propuesta sea llevada al Congreso de la Unión.