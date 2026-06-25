SCJN entra al debate electoral de Michoacán: Hugo Aguilar promete revisar el fondo de reforma estatal

Grecia Quiroz manifestó su rechazo a la reciente reforma electoral en Michoacán, la cual limita la participación de las candidaturas independientes.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se habría comprometido a revisar a fondo la reforma electoral recientemente aprobada en Michoacán, de acuerdo con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Según la edil, Hugo Aguilar la recibió tras la presentación de un escrito para respaldar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral y le aseguró que analizará con detalle las modificaciones al Código Electoral del estado.

La presidenta municipal añadió que el ministro presidente manifestó que las candidaturas independientes representan una forma legítima de organización ciudadana.

Grecia Quiroz entrega recurso legal a la Corte para pedir que se revise la reforma electoral

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, presentó este jueves un escrito amicus curiae (“amigo de la Corte”) ante la SCJN para respaldar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma electoral de Michoacán, al considerar que limita la participación de las candidaturas independientes.

La alcaldesa acudió al máximo tribunal acompañada por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla y el activista Julián LeBarón.

Durante su visita, sostuvo que las modificaciones al Código Electoral estatal restringen los derechos político-electorales de los ciudadanos que buscan competir sin el respaldo de un partido político.

“Esta reforma limita a los ciudadanos a que puedan sentirse arropados por este movimiento”, afirmó.

Quiroz explicó que la legislación impide que los candidatos independientes puedan organizarse de manera conjunta, compartir un mismo logotipo, colores o identidad gráfica, así como realizar propaganda coordinada, lo que, dijo, dificulta la consolidación de movimientos ciudadanos. “No debemos cerrarle la puerta a los ciudadanos y dejarles únicamente esa opción, de que tienen que votar por un partido”, expresó.

La reforma también establece que quienes aspiren a la gubernatura por la vía independiente deberán reunir 73 mil 196 firmas ciudadanas para obtener el registro, requisito que la alcaldesa considera una barrera excesiva para competir en condiciones de equidad frente a los partidos políticos.

Mientras Quiroz permanecía en el edificio de la SCJN, decenas de simpatizantes se concentraron en el exterior con sombreros, distintivo del llamado “Movimiento del Sombrero”, fundado por el fallecido exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Los asistentes corearon consignas como “¡Ni un paso atrás!” y “¡Carlos vive, su legado sigue!”