‘¡Son unos traidores al pueblo!’: Grecia Quiroz reacciona a comparencia de Morón por caso Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, lanzó una crítica luego de que Raúl Morón acudiera a declarar por el caso Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, condenó a los morenistas luego de que acudieran a declarar ante la Fiscalía General de Michoacán en relación a la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde y esposo de la ahora edil.

“¡Son unos traidores al pueblo de Michoacán, pero la justicia llegará!”, apuntó Quiroz en su cuenta de Facebook.

En la Fiscalía michoacana compareció el senador Raúl Morón este martes, debido a una denuncia formal interpuesta por Grecia Quiroz, viuda de Manzo. La ahora alcaldesa acusó que Carlos Manzo responsabilizó a Morón y otros funcionarios en caso de que algo le pasara.

La denuncia incluye a Raúl Morón, al diputado federal por Michoacán, Leonel Godoy; y al expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua. Quiroz ha señalado que los tres políticos tendrían una presunta responsabilidad en el crimen contra Carlos Manzo.

Minutos después de que Raúl Morón abandonara la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, Grecia Quiroz enfatizó: !¡Qué bueno fuera que presentándose a la Fiscalía se cerrara el caso Carlos Manzo y ya se supiera quién lo mandó matar! Son unos traidores al pueblo“.

En el breve mensaje, la alcaldesa de Uruapan dejó claro que ni ella, ni el Movimiento del Sombrero, quedan satisfechos con la comparecencia de los tres citados.

Grecia Quiroz presentó ante la Fiscalía General del estado una decena de videos en los que Carlos Manzo responsabilizó en vida a Nacho Campos, Leonel Godoy y a Raúl Morón, si algo llegara a ocurrirle.

La alcaldesa y el hermano del exalcalde, Juan Manzo, exigieron por separado que no se descartara la vía política en el magnicidio ocurrido el 1 de noviembre en la plaza Los Mártires de Uruapan.

Este martes, la Fiscalía estatal cerró las comparecencias de la tríada en medio de un mitin político en que se convirtió la asistencia de Morón.

El entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue atacado a balazos en un evento público el pasado 1 de noviembre, tras tomarse fotos con niños y con la ciudadanía en el Festival de las Velas.

Por el homicidio de Manzo fueron detenidos los policías que formaban parte de su escolta, así como Jorge Armando, alias ‘El Licenciado’, quien presuntamente sería uno de los autores intelectuales del crimen, y dos funcionarios, entre otras personas.