Juan Manzo descarta respaldo a Grecia Quiroz si buscara ser candidata a gobernadora en elecciones 2027

Juan Manzo, hermano del exalcalde Carlos Manzo, destacó que él continuará su camino en Morena.

Juan Manzo descartó darle su respaldo a Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, si eventualmente busca ser candidata a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027.

Juan, quien es hermano del alcalde Carlos Manzo quien fue asesinado en noviembre del año pasado, destacó que su permanencia política se mantiene en Morena. Y añadió que el homicidio de su hermano no debe mezclarse con escenarios electorales.

“Yo pertenezco a Morena. Mientras esté yo, no veo condiciones para estar en otro lado”, afirmó en una entrevista el domingo que dio a medios en plaza Valladolid, a donde acudió a ver la transmisión en vivo del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz, quien fue esposa del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, forma parte del grupo político independiente Movimiento del Sombrero.

Al ser cuestionado sobre si apoyará una candidatura de Quiroz, Juan Manzo respondió en que no contempla abandonar a Morena.

Juan Manzo, quien también es subsecretario de Gobierno de la administración del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, insistió en que la discusión principal en el caso del homicidio de Carlos Manzo debe quedarse en el ámbito judicial y no en el electoral.

En cuanto al caso relacionado con la investigación del asesinato de Carlos Manzo, dijo que parte de su molestia es porque “no se exige de manera congruente justicia e investigación en el caso y no se aporta”.

Si bien Juan Manzo marcó distancia respecto a cualquier proyecto político distinto a Morena, también dejó claro que mantiene una relación familiar con Grecia Quiroz por los hijos que tuvo con su hermano, Carlos Manzo. Por ello, dijo que siempre estará pendiente de ellos.

No obstante, consideró que la tragedia que enfrenta la familia no debe convertirse en un factor para condicionar decisiones partidistas o trayectorias políticas.

“Yo creo que la traición a Carlos sería salir de los ideales que permanecen”, manifestó. Y añadió que las diferencias políticas entre personas cercanas al exalcalde no son nuevas y forman parte de la dinámica propia de cualquier movimiento.

¿Juan Manzo buscará una candidatura para las elecciones de 2027?

Al ser cuestionado sobre si buscaría una candidatura propia a la presidencia municipal de Uruapan, Juan Manzo dijo que “de momento no lo he contemplado”.

Manzo apuntó que una eventual decisión de competir por un cargo de elección popular tendría que ser consultado primero con su familia.

“Si es una decisión, también tendría que compartirla primero con mi familia, pero creo que por lo que hemos vivido tenemos otras prioridades”, afirmó en la entrevista.

En ese sentido, Juan Manzo reiteró que por ahora su principal interés es el esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo y la captura de todas las personas involucradas en el caso.

Grecia Quiroz y Juan Manzo han expresado su mutuo desacuerdo por cómo se lleva a cabo la investigación del asesinato de Carlos Manzo.

Incluso, el subsecretario cuestionó recientemente que Quiroz se rehusara a entregar el celular del exalcalde a la Fiscalía de Michoacán, cuando este podría servir para recuperar información valiosa. Quiroz señaló que ha pedido que el teléfono sea revisado frente a ella, para impedir que se borre o añada información al dispositivo.

En tanto, Quiroz ha señalado a morenistas como posibles responsables del ataque contra Manzo.