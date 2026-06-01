Familiares de maestro desaparecido en Guerrero exigen su búsqueda con manifestación en la FGE

Familiares, amigos y compañeros de Sergio Nájera García, maestro en Docencia, se manifestaron este domingo 31 de mayo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, para exigir avances en su localización y demandar que sea presentado con vida.

Durante un mitin realizado en el acceso principal de la dependencia, los manifestantes informaron que Sergio Nájera García, de 29 años y egresado de la primera generación de la Maestría en Docencia de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue visto por última vez el pasado 28 de mayo en la capital del estado, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Los inconformes exigieron que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda y que se incorpore de manera activa la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el objetivo de fortalecer las acciones para dar con el paradero del joven profesionista con vida.

Familiares exigen localizar moto en la que viajaba el maestro

Asimismo, pidieron que se implementen mecanismos de rastreo para localizar la motocicleta Italika F-127 que Sergio Nájera utilizaba habitualmente para trasladarse, al considerar que podría aportar elementos importantes para la investigación.

Los manifestantes señalaron que, hasta el momento, han optado por realizar gestiones por la vía institucional y mantener comunicación con las autoridades competentes; sin embargo, advirtieron que podrían emprender otras formas de protesta si no observan resultados concretos.

“Exigimos respuestas y acciones contundentes que realmente nos den resultados, que se activen los mecanismos necesarios, porque no vamos a dudar en protestar de otra manera si es que no nos hacen caso”, expresaron durante la protesta.

La movilización concluyó con un llamado a las autoridades estatales para acelerar las investigaciones y reforzar las tareas de búsqueda que permitan localizar a Sergio Nájera García.