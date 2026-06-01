Las cartas del Congreso estadounidense

A lo largo de las últimas tres semanas, varios grupos importantes de legisladores de ambos partidos del congreso estadounidense han enviado sendas cartas al Representante Comercial (USTR) Jamieson Greer solicitándole incluya diversos temas dentro de la revisión del TMEC, habiendo cuatro a destacar.

La primera es la de un grupo de 20 representantes republicanos, 16 de ellos miembros del comité de Medios y Procedimientos, solicitando discutir la aplicación del IVA a las importaciones estadounidenses argumentando discrecionalidad y falta de transparencia del SAT. Cabe recordar que la aplicación del IVA a las importaciones estadounidenses fue identificada por el gobierno de Trump como uno de los elementos que se tomarían en cuenta para estimar los aranceles recíprocos el año pasado. La carta la promovió Adrian Smith (Florida), presidente del Subcomité de Comercio Internacional de ese comité, y uno de los republicanos más influyentes en temas de comercio internacional de la Cámara de Representantes.

La segunda es la que elaboró la representante Linda Sánchez (California) y que firmaron los 19 demócratas del comité de Medios y Procedimientos, incluyendo Richard Neal (Massachusetts), líder de ese partido en este comité, demandando que en la renegociación del tratado se incorporen herramientas para desincentivar la salida de empresas de territorio estadounidense, fortalecer la protección del medio ambiente y de los derechos laborales e incluir mecanismos que aíslen a las cadenas productivas de presiones geopolíticas y que garanticen la implementación adecuada del tratado y su cabal cumplimiento. Hay que destacar que la representante Sánchez se ha opuesto a la aplicación unilateral de aranceles para reducir el déficit comercial.

La tercera es la del senador Jim Banks (republicano de Indiana) solicitando evitar el crecimiento de la producción y ventas de autos chinos en el territorio del tratado y que firmaron otros siete senadores republicanos, todos ellos conservadores y muy cercanos a Trump, como Marsha Blackburn (Tennessee), Katie Britt (Alabama) o Rick Scott (Florida). La carta destaca la necesidad de acordar políticas regionales para evitar que los autos chinos lleguen a territorio estadounidense desde México y Canadá y que este tema cae en el ámbito de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre. Esta carta refuerza la postura de la industria automotriz de la Unión Americana, que también ha enviado recientemente cartas similares al USTR.

La cuarta es la que los líderes del subcomité de Seguridad Alimentaria del Comité de Agricultura del Senado, John Hoeven (republicano de Dakota del Norte) y Elissa Slotkin (demócrata de Michigan), redactaron solicitando al USTR iniciar una investigación de acuerdo con la sección 301 de la Ley de Comercio sobre importaciones ilegales de azúcar, siendo México el principal proveedor de Estados Unidos. La carta fue firmada por otros 110 legisladores de ambos partidos, 20 de ellos senadores, e incluyen al presidente del Comité de Finanzas del Senado Mike Crapo y a varios líderes en temas agrícolas, como la senadora Amy Klobuchar (demócrata de Minnesota), la representante Angie Craig (líder demócrata en el comité de agricultura de la cámara) y a Nancy Pelosi. La respuesta a la convocatoria hizo que más de 20 asociaciones del sector privado se pronunciaran de inmediato, alrededor de la mitad de ellas a favor.

Las cartas que los legisladores de Estados Unidos envían al USTR permite que las autoridades conozcan sus prioridades y su postura en cada caso, responden a las peticiones de sus votantes, sobre todo en años de elección como este en el que se eligen los 435 miembros de la cámara baja y 35 de los 100 senadores. Además, se convierten en parte de la memoria histórica de la discusión de estos temas en el Capitolio, permiten solicitar acciones a las autoridades, son elementos importantes para que los diferentes comités adopten una posición hacia otros países o industrias y sirven como antecedentes para la elaboración de propuestas de ley o enmiendas a las mismas.

Entre los elementos que determinan la importancia de una carta está la jerarquía de los firmantes, su número, si incluyen a miembros de ambos partidos y, lo más importante, si incluyen a miembros de ambas cámaras. Resulta indispensable que la secretaría de Economía les de un seguimiento más puntual y que responda de manera apropiada cuando corresponda, sobre todo cuando no hay canales de comunicación efectiva con el Capitolio.