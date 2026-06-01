‘Euphoria’ llega a su final tras 3 temporadas: ¿Qué pasa con Rue? Final explicado

Rue Bennett enfrenta las consecuencias de sus decisiones en el episodio final de ‘Euphoria’, que marca el cierre definitivo de la serie. (Foto: Warner Bros. Discovery)

Después de siete años al aire, tres temporadas y 26 episodios, Euphoria llegó a su fin. HBO confirmó que la tercera entrega es la última y todo gira en torno a decisiones y consecuencias.

La serie Euphoria está basada en la vida de Sam Levinson, su creador, y sigue la historia de varios jovenes en su complicada transición a la adultez, rodeados de problemas con las drogas, conflictos de identidad, amor y amistad.

Desde su estreno en 2019, la producción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma HBO y que impulsó la carrera de gran parte de su elenco encabezado por Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi

El episodio final, titulado ‘In God We Trust’, estuvo marcado por muertes, revelaciones y un desenlace impactante.

Alerta de spoiler: a partir de aquí se detallan momentos del capítulo final.

Rue Bennett, interpretada por Zendaya, enfrenta las consecuencias de su pasado en la tercera temporada de ‘Euphoria’. (Foto: HBO Max)

¿Rue muere en el final de ‘Euphoria’? Esto pasa en el último capítulo

Tras el asesinato de Nate Jacobs (interpretado por Jacob Elordi) en el penúltimo episodio, ahora la serie nos sorprendió con la muerte de Zendaya, aproximadamente a la mitad de la última emisión de la serie.

La historia retoma los acontecimientos del capítulo anterior. Rue escapa del complejo de Laurie (Martha Kelly) después de que Faye Valentine (Chloe Cherry) alerta a Wayne (Toby Wallace) sobre su presencia. Durante la huida, la protagonista golpea a Wayne con una llave inglesa, deja inconsciente a Faye y corre mientras es perseguida por hombres armados.

Más adelante, Harley (James Landry Hébert) la atrapa con un lazo mientras monta a caballo, pero G (Marshawn Lynch) interviene y le salva la vida al disparar contra él.

Tras sobrevivir, Rue llega con Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), quien la felicita por su trabajo. Le entrega dinero y le ofrece pastillas de Percocet para aliviar las heridas en su mano. También deja a su alcance un frasco con más medicamentos.

Rue se queda en casa de Ali para recuperarse. Allí ve una noticia que informa que Fezco supuestamente escapó de prisión mediante parkour. Convencida de que debe cumplir una promesa, sale a buscarlo.

Alamo Brown, personaje interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, enfrenta su destino en el episodio final de la tercera temporada de ‘Euphoria’. (Foto: Warner Bros. Discovery) (Eddy Chen)

La joven visita la tienda de Fezco y después regresa a su casa, donde se reencuentra con su madre, Leslie Bennett (Nika King). Sin embargo, todo resulta ser una visión.

La realidad se revela a la mañana siguiente, cuando Ali encuentra a Rue muerta en el sofá. Tras analizar las pastillas que había tomado, descubre que estaban mezcladas con fentanilo.

Alamo sabía que Rue colaboraba contra él y decidió eliminarla entregándole medicamentos adulterados. El plan funcionó porque conocía su historial de adicción.

El homenaje a Angus Cloud en ‘Euphoria’

El episodio incluye un homenaje a Fezco (Angus Cloud), cuando Rue imagina un mejor futuro para él.

Sam Levinson explicó al podcast Popcast de The New York Times que la muerte de Angus Cloud modificó el destino que originalmente tenía planeado para Rue. Angus Cloud falleció en 2023 por una sobredosis relacionada con fentanilo mientras se desarrollaba la escritura de la tercera temporada.

Levinson afirmó que el final fue también una forma de rendir homenaje al intérprete: “Fue una manera de honrar a Angus y decir una oración por el futuro”.

Asimismo, señaló que no podía contar una historia sobre adicción en la actualidad sin mostrar sus consecuencias más graves, especialmente ante la presencia del fentanilo.

¿Por qué no habrá más temporadas de ‘Euphoria’?

En una entrevista con Popcast de The New York Times, el creador explicó que la muerte de Rue representa la conclusión natural de la historia que quería contar: “En términos de la historia que nos propusimos contar, que es una historia sobre la adicción y sus consecuencias, esto se siente como el final para mí”.

Sam Levinson detalló que es “una historia trágica al final, pero también es la verdad. Si experimentas o consumes drogas hoy en día, es muy posible que te maten”.

La muerte de Angus Cloud cambió el rumbo de la temporada. El creador sostuvo que en la actualidad no podía narrarse una historia sobre la adicción sin mostrar las consecuencias reales del consumo de drogas y del fentanilo.

¿Qué pasa con cada personaje en el final de ‘Euphoria’?

Al final del episodio aparece en una visión durante una oración realizada por Ali, quien la recuerda frente a una familia que conoció al inicio de la temporada. La última frase de Rue en voz en off es: “Que Dios nos bendiga a todos”.

Esto ocurre con cada personaje.

Ali Muhammad (Colman Domingo)

Tras descubrir la muerte de Rue, participa en una reunión de rehabilitación donde reconoce que sufrió una recaída. Meses después decide buscar a los responsables.

Ali llega al club Silver Slipper armado y exige ver a Alamo. Allí confronta a varios integrantes de la organización criminal y termina enfrentándose a él en un duelo.

Finalmente mata a Alamo para vengar la muerte de Rue. Al cierre del episodio visita a la familia que ayudó a Rue cuando cruzó la frontera entre México y Estados Unidos y les informa que ella está “en un lugar mejor”.

Ali Muhammad, interpretado por Colman Domingo, desempeña un papel clave en el desenlace de ‘Euphoria’ tras la muerte de Rue Bennett. (Foto: Warner Bros. Discovery) (Eddy Chen)

Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje)

Se confirma que fue quien entregó las pastillas contaminadas con fentanilo a Rue. Cuando Ali llega al club, Alamo intenta protegerse utilizando a Maddy como escudo humano.

Ambos acuerdan resolver el conflicto mediante un duelo, pero Alamo intenta disparar antes de tiempo. Su arma no funciona porque Bishop (Darrell Britt-Gibson) había retirado las balas. Ali le dispara tres veces y lo mata.

Maddy Perez (Alexa Demie) y Cassie Howard (Sydney Sweeney)

Tras la muerte de Nate, Maddy vive junto a Cassie en la mansión que compartía con él.

Para enfrentar sus problemas económicos, ambas planean alquilar habitaciones de la casa a creadoras de contenido de OnlyFans.

Maddy también se encuentra en el club cuando ocurre el enfrentamiento entre Ali y Alamo. Después de la muerte de Alamo se muestra aliviada.

Cassie no revela lo ocurrido realmente con Nate y únicamente sostiene que desapareció. En una de sus últimas escenas observa una fotografía junto a él y contiene el llanto.

Sydney Sweeney interpreta a Cassie Howard en el episodio final de ‘Euphoria’, donde su personaje busca reconstruir su vida tras la muerte de Nate. (Foto: Warner Bros. Discovery) (Eddy Chen)

Lexi Howard (Maude Apatow)

Se encuentra afectada por la muerte de Rue. Además, ha estado leyendo la Biblia que Rue dejó en su casa y admite que lamenta algunas cosas que quedaron sin resolver entre ambas.

Lexi rechaza la propuesta laboral de Cassie y decide seguir otro camino.

Jules Vaughn (Hunter Schafer)

Tiene una participación mínima en el episodio final. Aparece llorando en una escena, aunque no se explica de forma explícita si ya conoce la muerte de Rue.

Las dos tampoco comparten una despedida directa. En otra secuencia se muestra a Jules pintando un retrato de Rue después de su fallecimiento.

Nate Jacobs (Jacob Elordi)

Nate ya había muerto en el episodio anterior. Las referencias del final recuerdan que perdió la vida tras ser mordido por una serpiente venenosa. Su ausencia continúa influyendo en las decisiones de Cassie y Maddy.

Laurie (Martha Kelly)

Cuando agentes de la DEA llegan a su propiedad para arrestarla, toma una decisión extrema.

Antes de ser capturada afirma: “No puedo ir a prisión”. Después se suicida.

Faye Valentine (Chloe Cherry) y Wayne (Toby Wallace)

Ambos logran escapar del lugar antes de la operación de la DEA.

Con información de EFE.