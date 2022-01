‘Me encantaría darle una paliza’: Jacob Elordi habla sobre Nate, su personaje en ‘Euphoria’

El estreno de la segunda temporada de Euphoria ha desatado una gran serie de comentarios, pero quizá uno de los que más llamaron la atención fueron los del actor Jacob Elordi, quien menciona que le encantaría golpear a su propio personaje.

Durante la transmisión del programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, el actor habló acerca de su personaje y la serie, a quien consideró como detestable.

*Spoiler Alert: Leer bajo su propio riesgo*

Por si aún no ves el primer capítulo de la segunda temporada de Euphoria, te ponemos un poco en contexto para comprender el porqué de las declaraciones de Elordi en este programa.

Resulta y resalta que Fezco (Angus Cloud) golea a Nate (Jacob Elordi) luego de que este los extorsionara a él y a Jules.

*Listo, aquí terminamos con el breve spoiler*

Pero al parecer el propio actor alabó esta acción, y mencionó a Jimmy Fallon que él también lo hubiese hecho.

“Creo que yo como Jacob, me encantaría darle una paliza. Me encantaría ponerle un clip en las orejas”, le confesó el actor a Jimmy durante la transmisión. “Pero como Nate, me siento muy mal por él. Tuve que recibir una paliza. Apesta”, admitió el actor de 24 años.

¿Quién es Nate en Euphoria?

Nate es un estudiante popular y el mejor jugador de futbol americano del East Highland High School. Sin embargo, hay un pequeño gran defecto en él: una muy marcada masculinidad tóxica que tiene arraigado en su educación y, como resultado, lucha con su sexualidad, pues siente atracción por una chica transexual aunque no lo quiere aceptar.

Y no solo eso, también se le considera un personaje odioso, ‘machito’ y poco racional, además de mantener una relación por demás tóxica con Maddy, con quien termina y regresa constantemente.

Y aunque si bien su vida no ha sido la más sana (mentalmente hablando) lo cierto es que Nate cuida mucho de su físico por lo mismo de que es un deportista empedernido, que busca ser el mejor mariscal de campo del instituto.

Euphoria: Temporada 2

Euphoria, serie protagonizada por Zendaya, arrasó las redes sociales con la emisión de su primer capítulo, donde Rue se encuentra en un viaje de ‘redención’, según ha declarado la actriz.

El primer episodio de Euphoria temporada 2 sacude a la protagonista con un retorno al mundo de las adicciones, sin embargo la expectativa y el posible reencuentro con Jules (Hunter Shafer), su gran amor dan un matiz de esperanza.

Además se convirtió en el más visto de la plataforma en los últimos días, lo que nos habla de un éxito inminente en la plataforma de HBO Max.