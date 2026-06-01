EU lanza monedas conmemorativas del Mundial 2026: Producirá 3 divisas de oro, plata y dólar revestido

Estados Unidos y la Casa de la Moneda anunciaron la próxima emisión de un programa de monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos ingresos por recargos serán destinados en su totalidad a programas de futbol juvenil para familias de militares.

La iniciativa, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, forma parte de un acuerdo mediante el cual la FIFA se comprometió a canalizar el 100 por ciento de los recursos obtenidos por los recargos de las monedas a proyectos deportivos dirigidos a hijos de miembros de las Fuerzas Armadas de EU.

“El programa de monedas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja el compromiso inquebrantable del presidente Donald Trump con los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y sus familias”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Agregó que cada dólar recaudado contribuirá a ampliar las oportunidades deportivas para jóvenes de familias militares.

Al respecto, el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, destacó que las monedas serán diseñadas y acuñadas por la Casa de la Moneda de EU como una forma de celebrar tanto el Mundial de 2026 como el próximo 250 aniversario de la independencia del país.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, señaló que el programa permitirá que las familias militares sean reconocidas en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

¿Qué sabemos de las 3 monedas conmemorativas para el Mundial 2026?

La emisión fue autorizada mediante la Ley de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Ley Pública 118-143), que establece la producción de tres tipos de monedas:

Moneda de oro de 5 dólares , con una acuñación máxima de 100 mil piezas.

, con una acuñación máxima de 100 mil piezas. Moneda de plata de 1 dólar , con una acuñación máxima de 500 mil unidades.

, con una acuñación máxima de 500 mil unidades. Medio dólar revestido, con una acuñación máxima de 750 mil ejemplares.

Los recargos establecidos por ley serán de 35 dólares para las monedas de oro, 10 dólares para las de plata y 5 dólares para las monedas revestidas.

Según el Tesoro estadounidense, la producción y comercialización de estas monedas no representará costo alguno para los contribuyentes. Los pedidos anticipados comenzarán próximamente y los primeros envíos se realizarán antes de que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Casa de la Moneda informó que continuará produciendo ejemplares en función de la demanda, los costos de fabricación y el volumen de ventas.