Lo que el Mundial de la FIFA 2026 podría significar para el fraude

Director de inteligencia global de fraude en BioCatch.

Si el Tri de Javier Aguirre logra mantener su racha de alcanzar los cuartos de final como local —o incluso superarla, como espera la afición— cuando arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 este junio, también podría tener un impacto indirecto en la actividad bancaria de consumo y en los niveles de fraude en México.

Cuanto más tiempo permanezca México en el torneo, más podemos esperar cambios en el comportamiento de gasto y uso bancario de los consumidores en el país, y los defraudadores encontrarán más oportunidades para aprovechar esos cambios.

Cómo el comportamiento redefine el riesgo de fraude

Al analizar la actividad de banca digital durante torneos anteriores de futbol (y un Super Bowl en Estados Unidos), en BioCatch—que colabora con los bancos más grandes del mundo para prevenir fraude y delitos financieros—hemos identificado cambios notables en el comportamiento del consumidor y, en ocasiones, también en el fraude.

Durante los partidos importantes (especialmente los del equipo local), la actividad de banca digital disminuye, ya que tanto aficionados como defraudadores centran su atención en el juego.

A lo largo de toda la Copa Mundial de 2018, los bancos mexicanos registraron 87% menos intentos de fraude. En Brasil, las instituciones financieras observaron una disminución del 21%.

El día de la final de 2022, los casos de fraude en Argentina cayeron 93%, probablemente porque los consumidores estaban demasiado concentrados en el partido para interactuar con defraudadores, y porque los propios estafadores aficionados al futbol también estaban ocupados viendo el juego.

En la final de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y España, la actividad de banca digital disminuyó significativamente en ambos países: 32% en España y 26% en el Reino Unido.

Los delincuentes que permanecían activos durante los partidos también parecían actuar con mayor rapidez. Solo el 35% de las sesiones de fraude reportadas en el Reino Unido duraron más de 20 minutos el día de la final de la Euro 2024, frente al 50% del resto del mes, mientras que el 56% duró entre apenas dos y diez minutos.

Estos cambios de comportamiento muestran cómo los grandes eventos deportivos pueden transformar rápidamente los patrones de actividad en línea. Para los bancos, esto significa que los comportamientos “normales” pueden verse muy distintos durante partidos importantes. Reconocer estos patrones es clave para detectar actividad sospechosa y posibles fraudes.

Picos de actividad en días de partido

Tanto la actividad legítima como la delictiva en banca digital tienden a disminuir durante los partidos, pero aumentan por encima de lo normal en los minutos previos al inicio y tras el silbatazo final.

Los aficionados suelen generar un pico de actividad digital antes del inicio o inmediatamente después del partido, principalmente impulsados por las apuestas. Durante los encuentros de la Euro 2024 con Inglaterra y Escocia, las sesiones bancarias desde dispositivos con apps de apuestas aumentaron 11% en las dos horas previas al inicio.

El día de la final de la Euro, la actividad subió 9% antes del partido y otro 27% al terminar. De forma similar, la final de la Euro 2020—en la que Italia venció a Inglaterra en penales—registró un aumento del 56% en la actividad bancaria digital tras el silbatazo final respecto al punto más bajo durante el partido, con incrementos adicionales en el tiempo extra, lo que sugiere que los usuarios estaban retirando ganancias o realizando nuevas apuestas.

Una superficie de ataque más amplia

La magnitud de la Copa Mundial 2026 amplificará estos riesgos. Más equipos (48), más partidos (104) y más países anfitriones (tres) implican picos sostenidos de gasto en boletos, viajes, mercancía y apuestas, muchas veces impulsados por la urgencia y la disponibilidad limitada. Esto crea condiciones ideales para el fraude.

Es probable que aumenten las estafas de compras, boletos y suplantación de identidad durante el torneo. Los defraudadores suelen aprovechar la alta demanda y la escasez creando sitios falsos de venta de boletos, tiendas fraudulentas de mercancía o campañas de phishing que aparentan provenir de socios oficiales. Estas estafas se basan en presionar a los usuarios para actuar rápidamente y con menor nivel de verificación.

El Tri sigue siendo una apuesta poco probable para ganar su primera Copa del Mundo. La apuesta más segura es que el fraude continúe evolucionando en línea con los comportamientos de la banca digital. Reconocer estos patrones, especialmente en canales móviles, será clave para identificar riesgos a tiempo y proteger a los clientes bancarios mexicanos mientras se concentran en lo que sucede en la cancha.