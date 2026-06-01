La economía de creadores se consolida como motor económico en América Latina

América Latina atraviesa una transformación estructural en la forma de generar ingresos. En México, este cambio responde a un contexto económico específico: este año, se estima un crecimiento económico de 1.6%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el empleo formal avanza de forma gradual y la informalidad laboral alcanza 54.8% de la población ocupada, de acuerdo con el INEGI.

En este escenario emergen nuevas formas de participación económica, y la economía de creadores gana relevancia como un modelo basado en conocimiento, digitalización y acceso global.

Más que una tendencia pasajera, refleja una transformación concreta: millones de personas convierten habilidades y experiencia en productos digitales capaces de generar ingresos sostenibles. Cursos en línea, mentorías, comunidades y contenidos especializados se consolidan como activos económicos dentro de la economía digital.

Las cifras muestran la dimensión de este movimiento. De acuerdo con Grand View Research, el mercado de la economía de creadores en América Latina pasará de 10.8 mil millones de dólares en 2024 a cerca de 98 mil millones en 2033.

Este crecimiento está impulsado por factores como una mayor conectividad, el fortalecimiento del consumo digital en español y la expansión de modelos de monetización directa.

La base de este ecosistema ya muestra señales claras de consolidación. En 2025, Hotmart registró más de 250 mil productores activos en su plataforma a nivel global.

Además, desde su llegada a América Latina hispanohablante, la compañía acumula más de 8.7 millones de compradores en la región, según el estudio Economía de Creadores en América Latina Hispanohablante: El Mercado y las Oportunidades para los Productores de Contenido de Hotmart. Estas cifras reflejan la creciente relevancia y expansión del ecosistema digital en la región, con un alcance que trasciende fronteras.

Este impacto también se refleja en el empleo y en nuevas formas de generación de ingresos. La economía de creadores habilita esquemas de autoempleo, abre nuevas posibilidades de emprendimiento digital y facilita la exportación de conocimiento. El mismo estudio señala que más del 50% de las transacciones en América Latina ocurre entre distintos países, lo que evidencia una integración económica digital que supera fronteras físicas.

México ocupa un lugar relevante dentro de este proceso. El país se posiciona entre los principales mercados de origen de productores en América Latina, y cerca de una de cada cinco ventas generadas por productores mexicanos se dirigen a Estados Unidos.

Esta dinámica fortalece el vínculo comercial digital con uno de los principales mercados globales.

El contexto local también impulsa este crecimiento. En México, más del 83% de la población utiliza internet, según el estudio Digital 2025 Global Overview Report (1).

Este nivel de conectividad favorece el crecimiento de modelos digitales basados en conocimiento, accesibles, escalables y con alcance internacional.

La evolución del ecosistema también muestra señales de mayor profesionalización. Entre los productores más avanzados, el 88% concentra su oferta en cursos en línea.

Además, el 34% administra tres o más productos activos, según datos de Hotmart. Estas prácticas reflejan estructuras de negocio más diversificadas y sostenibles.

Otro dato relevante es el crecimiento del modelo de afiliación, que amplía la participación dentro del ecosistema digital. Más de 107 mil usuarios han generado ingresos recomendando productos digitales y, solo en el último año, más de 21 mil registraron ventas activas.

Este esquema permite integrarse al mercado digital sin necesidad de desarrollar contenido propio, reduciendo barreras de entrada y ampliando oportunidades económicas.

La demanda también evoluciona. Actualmente, las mujeres representan el 60% de los compradores de productos digitales en América Latina, según datos de Hotmart. En paralelo, categorías como educación, salud, desarrollo personal y emprendimiento continúan ganando relevancia dentro de la economía digital.

En este contexto, es relevante contar con eventos masivos que funcionan como punto de articulación del ecosistema, permiten compartir aprendizajes, detectar tendencias y acelerar la profesionalización de los productores.

Sin embargo, el crecimiento del ecosistema trasciende cualquier evento específico. La economía de creadores ya opera como un sistema económico en expansión dentro de América Latina.

Los encuentros presenciales que se dan en países como Brasil, Colombia o México representan, en este sentido, un mecanismo relevante para acelerar el desarrollo del ecosistema.

Concentran en un mismo espacio a productores, plataformas, inversionistas y compradores, generando condiciones que difícilmente se replican en entornos virtuales: conversaciones que derivan en alianzas, casos de éxito que se convierten en referencia y tendencias que se anticipan antes de consolidarse.

En mercados donde la economía de creadores crece a ritmos acelerados, estos espacios cumplen una función catalizadora: comprimen curvas de aprendizaje, visibilizan oportunidades y elevan el estándar de profesionalización del sector.

Su impacto no se mide únicamente por el número de asistentes, sino por la velocidad con que las prácticas que allí se comparten se traducen en negocios concretos.

El desafío ahora está en consolidar este crecimiento de manera sostenible. Será clave fortalecer capacidades, ampliar el acceso a herramientas financieras y desarrollar entornos que acompañen la evolución de esta actividad económica.

La oportunidad ya existe, y la región cuenta con talento, mercado y demanda para seguir impulsándola.

[1]https://roastbrief.com.mx/2025/03/informe-digital-mexico-2025/