Livia Brito paga sola la indemnización al fotógrafo de Ernesto Zepeda: ¿Cuánto dinero desembolsó la actriz?

Livia Brito y Mariano Martínez todavía pueden presentar un recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo. (Fotografía. Cuartoscuro)

La actriz Livia Brito cubrió la totalidad de la reparación del daño a Ernesto Zepeda por la agresión ocurrida en 2020, aunque la condena también incluía a su expareja Mariano Martínez, confirmó la abogada del fotógrafo.

Seis años después del altercado ocurrido en una playa de Cancún, Quintana Roo, el fotógrafo Ernesto Zepeda finalmente recibió la indemnización, la cual fue cubierta en su totalidad por la actriz de la película La dictadura perfecta.

Pese a que el juicio civil ya quedó resuelto con la indemnización, el conflicto legal entre las partes aún no concluye. Livia Brito y Mariano Martínez continúan vinculados a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, luego de que les fuera negado el amparo que promovieron para intentar frenar el procedimiento penal.

¿Cuánto pagó Livia Brito a Ernesto Zepeda?

En entrevista para el programa Ventaneando, Ángela Frías, abogada de Ernesto Zepeda, explicó que la sentencia condenó a Livia Brito y Mariano Martínez a pagar 1 millón 230 mil pesos por concepto de daño moral, derivado de las lesiones que sufrió el fotógrafo durante el altercado ocurrido en Cancún.

“La señorita Livia ya hizo el pago, pero ella asumió el pago completo de esa cantidad, es decir, Mariano no hizo ningún pago”, señaló la representante legal.

La indemnización corresponde al juicio civil iniciado por el fotógrafo tras denunciar que fue agredido físicamente y que parte de su equipo de trabajo resultó dañado durante el incidente.

Aunque el pago de la indemnización puso fin al proceso civil, el caso aún mantiene abierto un juicio penal.

Livia Brito y Mariano Martínez permanecen vinculados a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, procedimiento que deriva de las diligencias relacionadas con la denuncia presentada por Ernesto Zepeda.

La abogada explicó que la defensa de la actriz y de Mariano Martínez todavía puede presentar un recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo.

En caso de que dicho recurso no sea presentado o no prospere, el procedimiento continuará con la audiencia intermedia ante un juez de control.

Livia Livia Brito está vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo ocurrió el conflicto de Livia Brito y Mariano Martínez con el fotógrafo?

El conflicto se remonta a junio de 2020, cuando Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Martínez, se encontraban en una playa de Cancún, Quintana Roo. En ese momento, el fotógrafo Ernesto Zepeda los captó mientras se encontraban en el lugar, al tratarse de un espacio público.

De acuerdo con la denuncia del fotoperiodista, al percatarse de que estaba tomando imágenes, ambos lo confrontaron para reclamarle por las fotografías. La situación escaló y, según su versión, fue agredido físicamente, sufrió lesiones en el rostro y su equipo de trabajo resultó dañado durante el altercado.

Tras lo ocurrido, Ernesto Zepeda inició acciones legales contra ambos, lo que derivó en un proceso civil por daño moral y daños materiales, así como en una carpeta de investigación que, con el paso del tiempo, dio origen a un proceso penal.

Este incidente marcó el inicio del litigio entre las partes, que años después se dividió en dos frentes: uno civil, que concluyó con el pago de la indemnización, y otro penal, que sigue en curso por la presunta falsedad de declaraciones durante las diligencias del caso.

¿Qué dijo Livia Brito luego de que le negaran el amparo?

Tras darse a conocer que perdió el amparo, Livia Brito aseguró que el caso aún no concluye y sostuvo que todavía existe una instancia superior que revisará la resolución.

“Mira, son procesos. Todavía falta una segunda etapa que pasa a un magistrado, que es un estado superior, y tiene que revisarlo. El tiempo de la justicia es un poco largo, pero aún no se cierra el caso, falta mucho”, comentó la actriz.

La actriz que participó en la serie Joan Sebastián, por siempre también afirmó que se mantiene tranquila y confía en las autoridades.

“Confío en la justicia (...) Estoy tranquila, es un proceso, ahorita estamos enfocadas en la novela, me da mucha paz tener trabajo y la mente ocupada”, declaró.

De acuerdo con Erik Rauda, abogado de Livia Brito, el proceso penal surgió por las respuestas que la actriz dio durante una diligencia relacionada con la denuncia presentada por Ernesto Zepeda.