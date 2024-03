Livia Brito pierde demanda contra paparazzi: ¿Cuánto dinero tendrá que pagar? Esto sabemos

Hace casi cuatro años, la actriz Livia Brito y su exnovio, Mariano Rodríguez, se vieron envueltos en una polémica con un fotógrafo llamado Ernesto Zepeda, quien los señaló de haberlo agredido y robado su material.

En junio de 2020, Livia Brito estaba de vacaciones con Mariano Rodríguez en Cancún, Quintana Roo, cuando Zepeda les tomó un par de fotografías, lo que desató la controversia.

“Estaban Livia Brito y su novio... en la última foto, ella volteó y me alcanzó a ver... en eso volteó, ella llega gritándome y me da una cachetada... llegó su novio e inmediatamente me dio un ‘trancazo’ en el pómulo derecho”, narró en 2020 Ernesto Zepeda en conversación con Sale el Sol.

Tras aquel encuentro, el paparazzi aseguró que Brito y su pareja en aquel entonces le confiscaron su equipo y no se lo devolvieron.

La polémica originó una demanda que en 2022, según Los Angeles Times, Brito ganó, pero el fotógrafo apeló y continúo el proceso jurídico. A lo largo de esta controversia, la actriz ha puntualizado el Zepeda invadió su privacidad.

Livia Brito habría perdido demanda contra el fotógrafo Ernesto Zepeda. (Foto: Facebook / @Livia Brito)

¿Qué pasó con la demanda de Livia Brito y el paparazzi?

Tras casi cuatro años desde que inició la polémica, este 26 de marzo, en entrevista con Sale el Sol, el paparazzi Ernesto Zepeda confirmó que ganó la demanda en contra de la actriz y su expareja.

“En el juicio civil que se lleva en la Ciudad de México, el juez ya determinó en segunda instancia que la señora y su novio deben de pagarme por daño moral”.

Zepeda explicó que, actualmente, se están resolviendo unos amparos que presentó su equipo y el de Livia Brito: “por lo pronto, el juez ya determinó que me deben de pagar y resarcir el daño”.

Ernesto Zepeda aseguró que el proceso legal ha sido largo y que la mayoría del dinero que le va a pagar Livia Brito y Mariano Rodríguez, la va a destinar para solventar todos los gastos que surgieron de la demanda.

“Esa cantidad, que sí es importante, la tengo que destinar para pagar a la mayoría de gente que me ha prestado”, puntualizó.

Livia Brito no se ha pronunciado al respecto de la demanda en su contra. (Foto: Facebook / @Livia Brito)

¿Cuánto dinero tendría que pagarle Livia Brito a paparazzi?

A pesar de confirmar que el juez falló a su favor, Ernesto Zepeda no quiso revelar la cantidad que recibirá por la demanda a Livia Brito.

En su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, el periodista de espectáculos Carlos Uriel comentó que la actriz supuestamente debe pagar “una compensación económica de más de 1 millón 200 mil pesos”.

Esta cantidad no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados. Además, según Zepeda, los abogados aún deben resolver la situación con el amparo que impuso su equipo y el de Livia Brito.

A lo largo de este proceso jurídico, la actriz Livia Brito no se ha pronunciado al respecto en redes sociales.