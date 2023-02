Livia Brito acusa abuso sexual de Danny Frank: ‘No sabía cómo salirme de ahí'

La actriz cubana Livia Brito habló en una reciente entrevista sobre algunos desafíos que enfrentado en su vida, incluso reveló que sufrió abuso sexual por parte del cantante Danny Frank.

Brito dio una entrevista en el programa de Yordi Rosado donde contó sobre la relación abusiva que tuvo con el cantante colombiano detrás de canciones como ‘Sin Pensar en Ti’ y ‘Quién Será'.

Livia Brito es una intérprete que desde una edad muy temprana se mudó a México para adentrarse a la industria del entretenimiento. Ha tenido apariciones en el teatro, la televisión y el cine, entre sus papeles más reconocidos está su participación en Muchacha italiana viene a casarse (2014), La Piloto (2017) y Mujer de nadie (2022).

La relación de Livia Brito y Danny Frank

Livia Brito y el músico colombiano se conocieron durante la adolescencia: “Duré 11 años con Danny Frank, en esa relación tuve muchos problemas porque era muy alcohólico”.

La actriz señaló que fue violentada sexualmente por el cantante, quien llegaba a su hogar en estado de embriaguez: “Danny llegaba a las seis de la mañana borrachísimo hasta el tope... Llegó al punto de violarme”.

Además, mencionó que trataba de evitar que él entrara a la casa al trabar las puertas: “Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrará, él rompía la puerta. Yo en esa época todavía era edecán y estaba empezando a estudiar en el CEA... Su mamá es muy cristiana, entonces él me decía ‘esa es tu obligación porque la mujer debe darle sexo al marido’, pero yo me tenía que levantar a las seis y él llegaba a las cinco”.

La relación con Danny Frank “iba de mal en peor”, Brito recordó la ocasión en la que el músico la engañó con otra persona cuando se fue un tiempo a Colombia: “Yo me di cuenta porque me dijo ‘tienes los labios muy delgados’... ya no le gustaba como yo era”.

Durante los 11 años de su relación, ella asegura que el colombiano la insultaba: “Él me decía que yo no servía para un c*lo, así me decía. ‘Tú no sabes cocinar, no sirves para esto, no sabes hacer nada’. Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí hasta que ya fui independiente y tuve dinero para irme a rentar yo sola porque no quería regresar con mis papás”.

Según explicó a Yordi Rosado decidió no denunciarlo: “a veces me callo muchas cosas.. “Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo, lo que pasa es que yo a veces me callo muchas cosas. Digo ‘¿para qué voy a decir?’, si al final voy a seguir trabajando y ser quien soy. Lo que digan los demás no me importa porque yo voy a seguir luchando”.