Muere Anthony Ciccone, hermano de Madonna, quien vivió en situación de calle

Anthony Gerard Ciccone, hermano de Madonna, murió este fin de semana a los 66 años, según confirmó su cuñado Joe Henry.

Joe Henry, quien también es músico y está casado con la hermana de Madonna, Melanie Ciccone, escribió este sábado en Instagram un mensaje: “Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió de este plano terrenal anoche. Le conocía desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, hace ya muchos años”.

Asimismo, lo describió como “un personaje complejo”: “nos enredamos en momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero yo le quería, y le comprendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever”.

El músico agregó que pese a todo, considera que los problemas se desvanecen y “la familia permanece... Quiero pensar que el dios en el que creía tu bendita madre (y la mía) están ahí, esperando para recibirte. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión”.

No se dieron a conocer detalles del deceso. Registros públicos indican que el domicilio más reciente de Ciccone era en Michigan, donde creció junto a sus siete hermanos.

Madonna le dio “me gusta” a la publicación en Instagram pero no ha hecho comentarios al respecto.

Anthony Gerard Ciccone murió a los 66 años. (Foto: Instagram @joehenrymusic).

La complicada relación de los hermanos de Madonna

Madonna Ciccone, madre de la ‘Reina del Pop’ tuvo 8 hijos y murió en 1963 a los 33 años, tras vivir años con cáncer de mama.

Según explicó una persona cercana a la familia en entrevista con Page Six, “la mayoría de los miembros de la familia tenían una relación difícil con Anthony debido a su enfermedad [con el alcohol]... Madonna ayudaba a apoyar a su hermano cuando él aceptaba ese apoyo”.

Asimismo, mencionó que durante sus últimos meses él estuvo en contacto con la familia y con Madonna, “la semana pasada rechazó el apoyo que le ofrecía el centro de rehabilitación y estaba claro que estaba listo para seguir adelante”.

Anthony tuvo graves problemas de alcoholismo, los cuales lo llevaron a vivir en situación de calle en 2010, cuando se reportó que dormía en un puente ubicado en Traverse City, Michigan, rechazaba la ayuda de la familia.

En una entrevista para The Michigan Messenger realizada en 2011, el hermano de Madonna comentó que se sentía como “una vergüenza” para la cantante: “Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja”.

Además, afirmó que no aceptaría su dinero: “Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia”.

El pasado 24 de diciembre, Christopher Ciccone, otro hermano de la cantante, explicó a The Sun que Anthony estaba con su familia “recuperándose de sus problemas con el alcohol”.

Con información de AP.