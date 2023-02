Madonna asegura que críticas en los Grammy son por discriminación a su edad y misoginia

Ante las críticas que despertó en los premios Grammy 2023, la cantante Madonna reaccionó a los comentarios negativos sobre su apariencia a través de una publicación en la que aseguró que está siendo objeto de discriminación y misoginia en una sociedad que no ve el valor en una mujer mayor a 45 años.

La intérprete de ‘Like a virgin’ –que recientemente anunció su gira mundial denominada ‘The Celebration Tour’ para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística– recurrió a sus redes sociales para asegurar que aquella noche fue un honor al poder compartir con Sam Smith y Kim Petras en un momento histórico por ser la primera mujer transexual galardonada.

En su opinión, la atención se desvió porque alguien tomó “fotos de primer plano de mí con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que distorsionaría la cara de cualquiera”, escribió.

Madonna, orgullosa de su comportamiento ‘subversivo’

Quien pisará escenarios de América del Norte y Europa argumentó que vivimos en un mundo en el que se siente atrapada “en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia” y citó a Beyoncé al decir: “No romperás mi alma”.

“Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera”, agregó.

Por ello afirmó que espera tener un “comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado” y disfrutar su vida durante muchos años más.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros”.