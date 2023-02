Premios Grammy 2023: Esta es la lista de artistas ganadores

Harry Styles fue reconocido con el Grammy a álbum del año por su trabajo ‘Harry’s House’ durante la 65ª edición de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense.

La cantante Bonnie Raitt se llevó el Grammy a la mejor canción del año por el tema ‘Just Like That’ y el tema ‘About Damn Time’, de Lizzo, fue premiado como la grabación del año. La cantante de jazz Samara Joy recibió el Grammy a mejor nuevo artista.

La ceremonia televisada arrancó con un número musical de Bad Bunny, quien interpretó de ‘El apagón’ y ‘Después de la playa de una forma tan animada, que hizo bailar a Taylor Swift. “¡Viva la música latina!”, dijo el astro puertorriqueño.

El maestro de ceremonias Trevor Noah presentó a Bad Bunny calificádolo como una “fuerza global” al ser el artista más escuchado del mundo por streaming.

Bad Bunny gana Grammy por mejor álbum urbano

El ‘Conejo Malo’ ganó su tercer Grammy en la categoría de mejor álbum de música urbana por su trabajo en español ‘Un verano sin ti’ tras ganar por ‘El último tour del mundo’ y ‘YHLQMDLG’ en las dos ediciones anteriores de los Grammy.

“Esto es muy sencillo porque hice este álbum con amor y pasión y cuando haces las cosas con amor y pasión todo es más fácil”, dijo Bad Bunny al recibir el premio por su álbum en un discurso en el que habló en inglés y español. “Este premio se lo dedico a Puerto Rico ... se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos, no solamente a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento (de la música urbana), a todos los nuevos talentos sigamos llevando este género a otro nivel”.

Beyoncé es la artista más condecorada de los Grammy

Beyoncé se apoderó del trono de los Grammy con su cuarto triunfo el domingo por la noche, convirtiéndose en la artista más galardonada de la historia de los premios musicales, superando el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti.

“Estoy tratando de no emocionarme demasiado”, dijo la superestrella mientras su esposo Jay-Z la ovacionaba de pie. La cantante agradeció a su fallecido tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla.”Simplemente estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios”.

La superestrella tiene ahora 32 Grammy después de ganar el premio a mejor canción R&B por ‘Cuff It’, grabación de música dance/electrónica por ‘Break My Soul’, interpretación tradicional R&B por ‘Plastic Off the Sofa’ y mejor álbum de música dance/electrónica por ‘Renaissance’, su séptimo álbum de estudio que también está nominado a álbum del año.

Rosalía, Lafourcade y Blades también fueron premiados en los Grammy

El multipremiado ‘Motomami’ de la artista catalana Rosalía se llevó el premio a mejor álbum de rock o música alternativa latina. Mientras que el gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) fue para ‘Un canto por México - El musical’ de Natalia Lafourcade. Ambas artistas no pudieron estar presentes en la ceremonia.

El premio a mejor álbum de pop latino fue para ‘Pasieros’ de Rubén Blades y la banda brasileña Boca Livre. El salsero panameño no estuvo en la ceremonia para recibir el premio que agradeció Lourenço Baeta de Boca Livre.

Arturo O’Farrill recibió el premio a mejor álbum de latin jazz por ‘Fandango At The Wall In New York’ un álbum realizado con su agrupación The Afro Latin Jazz Orchestra y The Congra Patria Son Jarocho Collective.

El recién casado Marc Anthony se llevó en ausencia el premio a mejor álbum tropical latino por ‘Pa’lla Voy’.

Lista de ganadores de los Grammy 2023

Álbum del año: Harry’s House, Harry Styles.

Grabación del año: ‘About Damn Time’, Lizzo.

Canción del año (premio a los compositores): ‘Just Like That’, Bonnie Raitt.

Mejor nuevo artista: Samara Joy.

Compositor del año: Tobias Jesso Jr.

Mejor interpretación pop solista: ‘Easy on Me’, Adele.

Mejor interpretación pop dúo/grupo: ‘Unholy’, Sam Smith y Kim Petras.

Mejor álbum pop vocal: Harry’s House, Harry Styles.

Mejor álbum de música dance/electrónica: Renaissance, Beyoncé.

Mejor álbum de rap: ‘Mr. Morale & the Big Steppers’, Kendrick Lamar.

Mejor álbum country: ‘A Beautiful Time’ Willie Nelson.

Mejor álbum pop vocal tradicional: Higher, Michael Bublé.

Mejor álbum de rock: Patient Number 9, Ozzy Osbourne.

Mejor álbum de música alternativa: Wet Leg, Wet Leg.

Mejor álbum de R&B progresivo: Gemini Rights, Steve Lacy.

Mejor álbum de R&&: Black Radio III, Robert Glasper.

Mejor álbum de jazz vocal: Linger Awhile, Samara Joy.

Mejor álbum de jazz instrumental: New Standards Vol. 1, Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens.

Mejor álbum góspel: Kingdom Book One Deluxe, Maverick City Music y Kirk Franklin.

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Breathe, Maverick City Music.

Mejor álbum de música urbana: Un verano sin ti, Bad Bunny.

Mejor álbum pop latino: Pasieros, Rubén Blades y Boca Livre.

Mejor álbum de rock o música alternativa latina: Motomami, Rosalía.

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): Un canto por México - El musical, Natalia Lafourcade.

Mejor álbum tropical latino: Pa’lla Voy, Marc Anthony.

Mejor álbum de latin jazz: Fandango At The Wall In New York, Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective.

Mejor álbum de reggae: The Kalling, Kabaka Pyramid.

Mejor álbum de música global: Sakura, Masa Takumi.

Mejor álbum de declamación de poesía: The Poet Who Sat By the Door, J. Ivy.

Mejor álbum de comedia: The Closer, Dave Chappelle.

Mejor audiolibro o grabación de narración: Finding Me, Viola Davis.

Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: Encanto.

Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: ‘We Don’t Talk About Bruno’ de Encanto, Lin-Manuel Miranda.

Mejor banda sonora para un medio audiovisual: Encanto, Germaine Franco.

Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

Mejor video musical: ‘All Too Well: The Short Film’, Taylor Swift.

Mejor película musical: Jazz Fest: A New Orleans Story.

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: ‘Assasin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok’, Stephanie Economou.

(Con información de AP y EFE)