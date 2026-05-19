Sin los mundialistas: ¿Quiénes son los árbitros de la final Pumas vs. Cruz Azul en Liga MX?

Los árbitros encargados para la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, estuvieron como silbantes centrales en las semifinales. [Fotografía. ChatGPT]

La final del Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene cuerpo arbitral definido. La Comisión de Árbitros de la FMF publicó las designaciones oficiales para los partidos entre Cruz Azul y Pumas, serie que definirá al nuevo monarca del futbol mexicano y que será dirigida por los silbantes Ismael Rosario López Peñuelas y Daniel Quintero Huitrón.

La designación arbitral llamó la atención porque César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza, los árbitros mexicanos seleccionados para el Mundial 2026, no fueron considerados para la final.

El partido de ida entre Cruz Azul y Pumas se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes el jueves 21 de mayo, mientras que la vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo quedaron las designaciones arbitrales para la final Pumas vs. Cruz Azul?

La Comisión de Árbitros confirmó a Ismael Rosario López Peñuelas como árbitro central para el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas, mientras que Daniel Quintero Huitrón fue designado para el juego de vuelta.

Ambos silbantes fueron los encargados de dirigir la serie entre Pumas y Pachuca en las semifinales del torneo Clausura 2026, donde el conjunto universitario logró avanzar a la final tras empatar 1-1 en el marcador global, pero consiguió su pase gracias a su posición en la tabla general.

Los árbitros encargados de vigilar las acciones de la final de la Liga MX son los siguientes:

Ida — Cruz Azul vs. Pumas

Árbitro central : Ismael Rosario López Peñuelas

: Ismael Rosario López Peñuelas Asistente 1 : Enrique Isaac Bustos Díaz

: Enrique Isaac Bustos Díaz Asistente 2 : Christian Kiabek Espinosa Zavala

: Christian Kiabek Espinosa Zavala Cuarto árbitro : Yonatan Peinado Aguirre

: Yonatan Peinado Aguirre Quinto árbitro : Edgar Magdaleno Castrejón

: Edgar Magdaleno Castrejón VAR : Diana Stephanía Pérez Borja

: Diana Stephanía Pérez Borja VAR asistente: Salvador Pérez Villalobos

Vuelta — Pumas vs. Cruz Azul

Árbitro central : Daniel Quintero Huitrón

: Daniel Quintero Huitrón Asistente 1 : Michel Ricardo Espinoza Ávalos

: Michel Ricardo Espinoza Ávalos Asistente 2 : Michel Alejandro Morales Morales

: Michel Alejandro Morales Morales Cuarto árbitro : Vicente Jassiel Reynoso Arce

: Vicente Jassiel Reynoso Arce Quinto árbitro : Karen Janett Díaz Medina

: Karen Janett Díaz Medina VAR : Guillermo Pacheco Larios

: Guillermo Pacheco Larios VAR asistente: Michel Caballero Galicia

Ismael López Peñuelas El silbante Ismael López Peñuelas fue designado para el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Quién es el árbitro Ismael Rosario López Peñuelas?

Ismael Rosario López Peñuelas es uno de los árbitros que tomó mayor protagonismo dentro de la Liga MX durante los últimos torneos. El silbante comenzó su carrera dentro de las categorías de desarrollo de la FMF antes de recibir oportunidades en la Liga de Expansión MX y posteriormente en Primera División.

Durante el Clausura 2026 tuvo participación constante en partidos de fase regular y Liguilla, incluido el duelo de semifinales de ida entre Pachuca y Pumas.

La Comisión de Árbitros comenzó a darle encuentros de mayor presión durante el último año, especialmente en partidos de liguilla y fases finales del futbol mexicano. Además, el silbante recibió el gafete FIFA a finales de 2024.

Sin embargo, el silbante también protagonizó algunas polémicas recientes dentro de la Liga MX. Una de las más comentadas ocurrió durante el encuentro entre Guadalajara y Pumas del Clausura 2026, luego de marcar un penal en tiempo agregado a favor del Rebaño.

¿Quién es el silbante Daniel Quintero Huitrón?

Daniel Quintero Huitrón comenzó su carrera dentro del arbitraje profesional mexicano en 2016, luego de debutar en la Liga TDP. Posteriormente, recibió oportunidades en distintas categorías del futbol mexicano como Liga Premier, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Liga de Expansión MX.

El silbante debutó en la Liga MX el 5 de agosto de 2021 durante el encuentro entre Querétaro y León. Desde entonces comenzó a tener actividad constante en partidos de Primera División y fases finales del futbol mexicano.

Además, Daniel Quintero Huitrón cuenta con gafete FIFA desde 2023, situación que le permitió participar en torneos internacionales como la Liga de Campeones de la Concacaf, Nations League y Leagues Cup.

Durante el Clausura 2026 dirigió el partido de vuelta entre Pumas y Pachuca en las semifinales de la Liga MX, serie que terminó con el pase universitario a la final.

¿Qué pasó con los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026?

En la designación arbitral para la final del Clausura 2026 sorprendió la ausencia de César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, a pesar de que ambos silbantes tuvieron actividad durante las semifinales del torneo y fueron designados por la FIFA como árbitros centrales para el Mundial 2026.

El único integrante de la final que también aparece en la convocatoria oficial de árbitros para el torneo mundialista es Guillermo Pacheco Larios, quien fue designado como el encargado del VAR para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

La lista de árbitros mexicanos seleccionados para el Mundial 2026 es la siguiente:

Árbitros centrales

César Arturo Ramos Palazuelos

Katia Itzel García Mendoza

Árbitros asistentes

Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Alberto Morín Méndez

Sandra Ramírez

Oficiales VAR

Erick Miranda

Guillermo Pacheco Larios

La concentración de los árbitros mundialistas comenzará el próximo 31 de mayo, semanas antes del arranque de la Copa del Mundo que se celebrará en México, EU y Canadá, por lo que César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García todavía estaban disponibles para la final de la Liga MX.