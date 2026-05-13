‘Se platicó, no hubo autorizaciones’: Mikel Arriola niega supuesto permiso a Toluca para Concachampions

Luego de la crisis en Selección Mexicana emanada de un supuesto permiso para que Alexis Vega y Jesús Gallardo jugaran la semifinal de vuelta de Concachampions, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) Mikel Arriola negó que se hubiera concedido la petición de Toluca.

El martes de la semana pasada, los jugadores choriceros, llamados a la concentración de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, entrenaron en la capital mexiquense en la preparación del partido Toluca vs. Los Angeles FC.

Esto despertó malestar en Chivas, que perdió a cinco jugadores convocados para la Liguilla, y su presidente, Amaury Vergara, amagó con retirar a sus futbolistas para incorporarse inmediatamente a Verde Valle.

Como respuesta, la Selección Mexicana de Javier Aguirre expresó que todos sus convocados debían reportar el miércoles 6 de mayo a más tardar a las 8:00 pm, lo que imposibilitaba la participación de los jugadores de Toluca; los de Chivas, que se presentaron en Verde Valle, fueron liberados y reportaron.

Vega y Gallardo también llegaron al CAR en tiempo y forma, pero previamente Toluca publicó un comunicado en el que expresó que la autorización “fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, sin dar nombres.

Ese mismo día, Arriola estuvo en un evento en la sede de la FMF para la presentación de un patrocinador de la Selección Mexicana; sin embargo, se marchó sin dar declaraciones pese a que los reporteros intentaron abordarlo.

Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron vistos entrenando con el Toluca horas antes de reportar con Selección. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre el supuesto permiso a Toluca para Concachampions?

En un encuentro con la prensa deportiva, Mikel Arriola aseguró que la petición de Toluca para contar con sus jugadores convocados al ‘Tri’ se quedó únicamente en una solicitud que no habría tenido aprobación.

El directivo del futbol mexicano defendió que en todo momento se respetó el acuerdo con los clubes, que accedieron a liberar a los futbolistas previo al inicio de la Liguilla.

“Se tienen que gestionar peticiones, pero se tiene que aplicar lo aprobado. Y lo aprobado es un acuerdo que se tomó en mayo del año pasado sin dejar de escuchar a las partes y las solicitudes. Son muy valiosas, pero al final tiene que imperar el orden general”.

Arriola reiteró que “no hubo acuerdos ni autorizaciones" al respecto, sino que “hubo procesos donde esas cosas se platicaron y, al final, el acuerdo (con Selección Mexicana) imperó”, defendió.

Mikel Arriola es Comisionado de la FMF (Foto: Cuartoscuro).

Mikel Arriola levanta la mano para el Mundial de Clubes 2029

Horas antes, el comisionado de la FMF reconoció que México contempla competir por la sede del Mundial de Clubes 2029, luego del estreno del nuevo formato extendido que fue celebrado por FIFA en 2025.

El directivo afirmó que el país cuenta con experiencia reciente en organización de torneos internacionales y respaldo tanto de FIFA como de Concacaf para presentar una eventual candidatura.

Arriola recordó que México también forma parte de la candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para el Mundial Femenil de 2031, además de haber sido designado como sede del Premundial Sub-20 de Concacaf que se disputará este año.

El dirigente señaló que una posible expansión del Mundial de Clubes a 48 participantes abriría más opciones para albergar el torneo. Actualmente, Cruz Azul ya tiene asegurado su lugar en la edición de 2029 tras ganar la Concachampions 2025. México competiría con países como Alemania, Brasil, Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, España, Marruecos o Portugal por la sede.