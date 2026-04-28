¡Al fin! Lista OFICIAL de convocados de la Liga MX para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Estos son los futbolistas convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana previo a la oficial para el Mundial 2026. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Ligamx)

¡Hasta que se dignaron! Luego de que la Federación Mexicana de Futbol mantuvo en suspenso el anuncio de los jugadores de la Liga MX convocados rumbo al Mundial 2026, finalmente se dio a conocer la primera lista completa.

En un inicio, se tenía previsto que los nombres y posiciones se revelaran el lunes 27 de abril; sin embargo, la convocatoria de Javier Aguirre se hizo pública hasta la mañana de este martes.

Los futbolistas disputarán al menos dos de los tres partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 y destacan por su experiencia en el torneo local, así como por su regularidad con sus respectivos clubes, principalmente durante el Clausura 2026 de la Liga MX.

Entre los nombres sobresalen Armando González ‘La Hormiga’, del Club Guadalajara; Kevin Castañeda, de Tijuana, y Carlos Acevedo, de Santos Laguna. Aquí te dejamos todos los detalles.

La FMF compartió la lista de convocados de Javier Aguirre con puros futbolistas de equipos de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quiénes son los convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana?

Entre los convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana se encuentran Luis Rey, Gilberto Mora, Raúl Rangel, Luis Romo y Óscar García. Esta es la lista completa del llamado del ’Vasco’ Aguirre para defender los colores de México.

Cabe destacar que los jugadores marcados con asterisco forman parte del grupo de sparrings, es decir, futbolistas que acompañarán a la Selección Mexicana como apoyo en los entrenamientos y en el proceso de preparación, pero que no están contemplados, en principio, para la lista final del Mundial.

Según reportes de ESPN, estos futbolistas provienen, en su mayoría, de equipos que no avanzaron a la fase final del torneo y su llamado responde a un proyecto a largo plazo.

De acuerdo con la información difundida por la propia Liga MX, el equipo dirigido por Javier Aguirre iniciará su concentración el próximo 6 de mayo, como parte de un plan de trabajo aprobado por los dueños de los clubes, el cual se extenderá durante cinco semanas y media.

Durante este periodo, se trabajará principalmente con jugadores del futbol local, de los cuales 12 están considerados como base para integrar la convocatoria definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cómo se eligió a los convocados de la Liga MX al Mundial 2026?

De acuerdo con información difundida por el periodista Villa Villa, la planeación rumbo al Mundial 2026 contemplaría un criterio específico en la conformación del grupo principal: los jugadores que pertenezcan a clubes clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tendrían ventaja para integrar la lista definitiva.

La intención sería evitar casos de futbolistas que no jueguen con sus equipos en la fase final del futbol mexicano y tampoco tuvieran actividad en la Copa del Mundo.

En contraste, aquellos jugadores cuyos equipos no logren avanzar a la Liguilla formarían parte de un grupo alterno, considerado como opción de respaldo ante cualquier eventualidad. Este esquema permitiría al cuerpo técnico contar con variantes disponibles en caso de lesiones o bajas de último momento.

En esta primera lista no aparecen futbolistas que militan en el Europa, ya que su incorporación está prevista directamente para la convocatoria final que será entregada a la FIFA el 1 de junio, en apego al reglamento del torneo.

Armando 'Hormiga' González es una de las figuras más importantes de Chivas que ya representó a México en el ciclo mundialista. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

¿Cuáles son los partidos amistosos de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

La Selección Nacional, comandada por Javier Aguirre, disputará tres encuentros amistosos previos al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Estos compromisos servirán para afinar detalles tácticos y evaluar el rendimiento del plantel.

El primer partido será ante Ghana el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, con inicio programado a la 1:00 p.m., tiempo del centro de México.

Posteriormente, el combinado nacional viajará a Estados Unidos para medirse ante Australia el viernes 30 de mayo en el Rose Bowl, en California, a las 7:00 p.m.

Finalmente, se cierra esta serie de preparación con el partido de México vs. Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México, en un duelo que arrancará a las 2:00 p.m.