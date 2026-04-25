Boletos para España vs. Perú en Puebla: ¿Cuándo es la venta general y cuánto cuestan las entradas?

El partido que disputará la ‘Furia Roja’ ante Perú a inicios de junio no será el único que juegue en territorio mexicano, ya que durante el Mundial el conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará el tercer partido del torneo ante Uruguay en Guadalajara. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE]

El Estadio Cuauhtémoc tal vez no sea sede mundialista, pero no se va a quedar atrás al recibir partidos de talla internacional; recientemente se dieron a conocer las fechas y los precios para la venta de boletos para el partido entre España y Perú en Puebla.

El encuentro se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la preparación que tendrá la ‘Furia Roja’ de cara al Mundial de 2026, donde también disputará un partido en territorio mexicano.

A pesar de la expectativa que genera el encuentro entre los aficionados mexicanos, el interés podría verse afectado por la reciente lesión de Lamine Yamal, sufrida en su último partido con el FC Barcelona, la cual lo deja fuera por el resto de la temporada.

¿Cuándo y cómo inicia la venta de boletos?

Recientemente, la empresa Boletomóvil informó que la venta general para la compra de los boletos para el España vs Perú se llevará a cabo el próximo lunes 27 de abril.

La fila virtual para la adquisición de los boletos comenzará a las 11:00 del lunes y la apertura para la compra será una hora después.

De igual forma, la boletera dio a conocer el tabulador de precios, que va de 2,006 pesos en la zona de rampas a 10,620 pesos en la zona de palcos.

Las localidades más accesibles corresponden a rampas norte y sur, mientras que plateas y palcos concentran los costos más altos. Los precios ya incluyen cargos por servicio.

A continuación, se presenta el listado de precios para el partido de preparación de España en el Estadio Cuauhtémoc del próximo 8 de junio:

Palcos : 10,620 pesos

: 10,620 pesos Platea Poniente : 5,310 pesos

: 5,310 pesos Platea Oriente : 4,720 pesos

: 4,720 pesos Platea Plus : 4,720 pesos

: 4,720 pesos Cabecera Norte : 3,776 pesos

: 3,776 pesos Cabecera Sur : 3,776 pesos

: 3,776 pesos Rampa Oriente : 3,304 pesos

: 3,304 pesos Rampa Poniente : 3,304 pesos

: 3,304 pesos Rampa Norte : 2,006 pesos

: 2,006 pesos Rampa Sur: 2,006 pesos

Cabe aclarar que la boletera confirmó que no habrá preventa para tarjetas para este encuentro, por lo que la compra de los boletos se realizará el mismo día que la venta general.

¿Qué partido disputará la selección española en México durante el Mundial 2026?

El partido que disputará la ‘Furia Roja’ ante Perú a inicios de junio no será el único que juegue en territorio mexicano, ya que durante el Mundial el conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará el tercer partido del torneo ante Uruguay en Guadalajara.

España estará ubicada en el Grupo H del Mundial 2026, donde enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde; sus otros dos partidos de fase de grupos se disputarán en Atlanta, Estados Unidos.

Cabe señalar que el inmueble también será sede del enfrentamiento entre México vs Ghana, como parte de la preparación que tendrá el conjunto dirigido por Javier Aguirre, quien próximamente dará a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX, únicamente.

El partido entre México vs Ghana se disputará el próximo 22 de mayo; será el primero de los tres encuentros que tendrá la Selección Mexicana antes de su partido inaugural contra Sudáfrica el próximo 11 de junio.