Corea del Sur vs. Chequia HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido del grupo de México?

Corea del Sur y Chequia chocan en la jornada 1 del Grupo A tras el partido inaugural (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, AP, EFE, FIFA).

La actividad del Mundial 2026 nos trae el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, correspondiente a la primera jornada del Grupo A. El partido se disputa en el Estadio Guadalajara y representa el debut para las dos selecciones, rivales de México en la Copa del Mundo.

Para el conjunto asiático es el inicio de su duodécima participación mundialista y la undécima de manera consecutiva. Del otro lado estará una selección checa que vuelve después de 20 años de ausencia y que buscará comenzar con un resultado positivo en un grupo que comparte con México y Sudáfrica.

Corea vs. Chequia Horario y transmisión del partido en Jornada 1 del Mundial 2026

El partido entre Corea del Sur y Chequia se juega este jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Guadalajara en Jalisco, México:

Partido : Corea del Sur vs. Chequia

: Corea del Sur vs. Chequia Fecha : jueves 11 de junio de 2026

: jueves 11 de junio de 2026 Sede : Estadio Guadalajara

: Estadio Guadalajara Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

En México, el encuentro puede seguirse en exclusiva mediante ViX con el Pase Mundial, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión digital del torneo.

De acuerdo con información de FIFA, este es el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El duelo adquiere relevancia adicional porque ambos equipos conocerán previamente el resultado del partido inaugural y querrán ponerse en lo más alto desde el principio.

¿Cómo llega la Selección de Corea al Mundial?

La selección dirigida por Hong Myung-bo llega al torneo instalada en Guadalajara, ciudad que será su base durante toda la fase de grupos.

El conjunto surcoreano arribó el 5 de junio a la capital jalisciense, donde fue recibido por aficionados y música de mariachi. Posteriormente se trasladó a su concentración con un operativo de seguridad integrado por elementos del ejército, Guardia Nacional, policías locales y agentes viales.

Corea del Sur utiliza las instalaciones de Verde Valle, propiedad de Chivas, como centro de entrenamiento. Según explicó la directora de operaciones del Estadio Guadalajara y del complejo deportivo, Ainara Zatarain, una de las canchas del lugar fue acondicionada con características similares a las del estadio mundialista para facilitar la adaptación del equipo.

Los surcoreanos llegan con buenos resultados en sus partidos de preparación. Antes de viajar a México vencieron 5-0 a Trinidad y Tobago y derrotaron 1-0 a El Salvador, rivales habituales de México en la zona de Concacaf.

El seleccionador Hong Myung-bo reconoció que las condiciones climáticas de Guadalajara representan un reto para su plantel. “El clima de Salt Lake es distinto al de aquí. Necesitamos un periodo de adaptación”.

También explicó que el objetivo de los días previos al debut fue corregir aspectos detectados en los amistosos. “Al jugar los dos amistosos, identificamos nuestros puntos fuertes y débiles. El objetivo en el tiempo que nos queda es elevar nuestro nivel”.

Entre las principales figuras del equipo destacan Son Heung-min, actualmente en Los Ángeles FC; Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich; y Lee Kang-in, reciente campeón de Champions con el Paris Saint-Germain.

Corea del Sur llega al Mundial tras clasificarse de manera invicta en las eliminatorias asiáticas y con el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022. Su mejor resultado histórico sigue siendo el cuarto lugar conseguido en la Copa del Mundo de 2002, que organizaron en colaboración con Japón.

Son es el capitán y figura de la Selección de Corea del Sur (AP Foto/Dave Shopland).

Así llega Chequia a la Copa Mundial 2026

La selección de Chequia vuelve a una Copa del Mundo tras dos décadas de ausencia. El equipo dirigido por Miroslav Koubek logró su clasificación mediante la repesca europea.

Los checos tuvieron que superar a Irlanda y Dinamarca en tandas de penaltis para obtener el boleto mundialista. El regreso representa su primera participación desde Alemania 2006.

En su último partido de preparación, Chequia derrotó 3-1 a Guatemala en Nueva Jersey. Los goles fueron obra de Patrik Schick, Tomás Chory y Denis Visinsky.

La convocatoria está encabezada por el capitán Ladislav Krejčí, actualmente jugador del Wolverhampton, además de futbolistas experimentados como Tomáš Souček y Vladimír Coufal.

Otro nombre a seguir es Hugo Sochurek, mediocampista del Sparta Praga que se convirtió en uno de los debutantes más jóvenes en la historia reciente de la selección absoluta y forma parte de la lista de 26 jugadores para el Mundial.

Históricamente, Chequia —y anteriormente Checoslovaquia— presume dos subcampeonatos mundialistas, obtenidos en 1934 y 1962. Además, regresa al torneo con la intención de superar la fase de grupos en un sector considerado competitivo.

Chequia regresa tars veinte años de ausencia al Mundial. (Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER).

Posibles alineaciones de Corea vs. Chequia

Así figura para salir a la cancha el equipo de Corea del Sur:

Kim Seung-Gyu

Kim Min-jae

Lee Han-beom

Lee Ki-hyuk

Seol Young-woo

Lee Tae-seok

Hwang In-beom

Paik Seung-ho

Lee Kang-in

Lee Jae-sung

Son Heung-min

Esta es la posible alineación para el arranque mundialista de Chequia:

Matěj Kovář

Vladimír Coufal

David Douděra

Tomáš Holeš

Ladislav Krejčí

Jaroslav Zelený

Tomáš Souček

Michal Sadílek

Adam Hložek

Pavel Šulc

Patrik Schick

Con México y Sudáfrica como los otros integrantes del Grupo A, el resultado de este encuentro puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Con información de EFE y FIFA.