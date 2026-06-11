México quiere el primer lugar del Grupo A: ¿Cuándo es el próximo partido de la Selección en el Mundial 2026?

México volverá a jugar ante Corea del Sur una semana después de su debut mundialista. Fotografía. EFE]

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y mostró solidez ante más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México. Ahora deberá preparar la prueba más complicada de la fase de grupos cuando enfrente a Corea del Sur en Guadalajara.

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez permitieron al conjunto tricolor sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A del Mundial 2026, además de ganar confianza de cara a los siguientes compromisos de la fase de grupos.

Por su parte, Corea del Sur comenzará su camino en la Copa del Mundo la noche de este 11 de junio, cuando enfrente a Chequia en el Estadio Guadalajara.

¿Cuándo y dónde será el próximo partido de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, que albergará su segundo partido de la Copa del Mundo. Dependiendo del resultado que obtenga Corea del Sur en su debut, este duelo podría ser clave para definir al líder del Grupo A y acercar al ganador a la clasificación para los dieciseisavos de final.

Encuentro : México vs. Corea del Sur

: México vs. Corea del Sur Fase: Jornada 2 del Grupo A

Jornada 2 del Grupo A Fecha : 18 de junio

: 18 de junio Sede : Estadio Guadalajara

: Estadio Guadalajara Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX

México debutó con triunfo en el Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro] (Gabriela Pérez Montiel)

¿Cómo llega México al partido contra Corea del Sur?

La Selección Mexicana afrontará su segundo compromiso mundialista después de vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El equipo nacional mostró intensidad desde los primeros minutos y encontró recompensa rápidamente gracias a la presión alta que derivó en el gol de Julián Quiñones. Más adelante, Raúl Jiménez sentenció el encuentro con un remate de cabeza para sellar el triunfo mexicano.

Entre los elementos más destacados estuvieron Érik Lira, clave en la recuperación que originó el primer tanto, además de Álvaro Fidalgo, Johan Vásquez y el propio Jiménez, quien marcó su primer gol en una Copa del Mundo.

No obstante, México deberá realizar modificaciones en su once inicial debido a la expulsión de César Montes en los últimos minutos del encuentro.

Por su parte, el conjunto asiático debutará en el torneo con la misión de sumar puntos importantes dentro de un grupo que luce equilibrado y en el que cada resultado puede marcar la diferencia en la pelea por los boletos a la siguiente ronda.

La principal figura de los surcoreanos es Son Heung-min, delantero que llega como referente y capitán del equipo. Su experiencia internacional lo convierte en uno de los jugadores a seguir durante la fase de grupos.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Corea del Sur en los Mundiales?

Después de enfrentar a Corea del Sur, la Selección Mexicana cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Chequia, con el objetivo de asegurar el liderato del sector y avanzar a la siguiente ronda con la ventaja de disputar su próximo compromiso en casa.

México y Corea del Sur se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de las Copas del Mundo, con saldo favorable para el equipo tricolor. El primer duelo se disputó en la fase de grupos de Francia 1998, cuando México remontó para imponerse 3-1 gracias a los goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández, luego de que los asiáticos se adelantaran en el marcador.

El segundo antecedente llegó veinte años después, en Rusia 2018. En aquella ocasión, México consiguió una victoria por 2-1 con anotaciones de Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández, mientras que Son Heung-min descontó para Corea del Sur en los minutos finales.vs