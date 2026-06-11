‘Vasco’ Aguirre se pone ‘rudo’ pese a victoria de México vs. Sudáfrica: ‘No me gustó’

Este es el tercer Mundial en el que el 'Vasco' Aguirre dirige a la Selección Mexicana.

El director técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre no terminó contento a pesar de la victoria de México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio.

En entrevista, Javier Aguirre consideró que la Selección Mexicana se “relajó mucho” en la segunda parte que si bien contó con el gol histórico de Raúl Jiménez, también tuvo la expulsión del defensa César Montes.

“No me gusto la segunda parte, nos movieron mucho la pelota, no me gusto cómo defendimos”, criticó.

‘Tuvimos 3 jugadores con calambres’, admite el ‘Vasco’

Javier Aguirre se mostró como el maestro más exigente en la inauguración del Mundial 2026 pues, a su parecer, pudieron tener una victoria 3-0 “tranquilamente”.

“Nos fuimos complicando paulatinamente”, explicó el director técnico de México en conferencia de prensa; además, lamentó la mala suerte de tener tres jugadores con calambres en el partido.

Sobre la expulsión de César Montes, que fue el capitán del ‘Tri’ en la inauguración del Mundial 2026, el ‘Vasco’ Aguirre consideró que fue consecuencia de una salida “inocente” de México.

“César Montes se la tuvo que jugar, igual no iba a gol, yo qué sé con estas nuevas reglas”, agregó.

¿Por qué el ‘Vasco’ Aguirre metió de cambio a la ‘Hormiga’ González y Gilberto Mora?

Armando ‘Hormiga’ González y Gilberto Mora hicieron su debut mundialista ante más de 80 mil personas en el Estadio Ciudad de México, pero no pudieron contribuir a aumentar el marcador contra Sudáfrica.

Al respecto, Javier Aguirre dijo que la entrada de los jugadores de las Chivas y Xolos de Tijuana, respectivamente, buscaba dar “profundidad” a la Selección Mexicana “con sangre joven”.

“Esa era la intención, no se logró el objetivo, pero no está mal empezar con el pie derecho una Copa del Mundo”, admitió.

Sobre el debut mundialista de Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026, ‘El Vasco’ agregó: “Gil está preparado, no lo encontramos donde nos hubiera gustado verlo, pero para ser su primera vez en un escenario como este no decepcionó”.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

El siguiente partido de la Selección Mexicana es contra Corea del Sur, que debuta ante Chequia este jueves 11 de junio en el Estadio de Guadalajara.

México y Corea del Sur se han enfrentado dos ocasiones en Mundiales: En Francia 98, la Selección Mexicana entonces dirigida por Manolo Lapuente goléo 3-1 al equipo asiático. En Rusia 2018, el ‘Tri’ derrotó 2-1 a los coreanos.

El tercer y último juego de México del Grupo A del Mundial 2026 será contra Chequia el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Si la Selección Mexicana termina como primer lugar del Grupo A, volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México en la ronda de dieciseisavos de final. Si gana ese partido, el conjunto dirigido por Javier Aguirre regresará al Coloso de Santa Úrsula para el encuentro de octavos de final.

Con información de Nayeli Reyes Castro