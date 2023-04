La lesión en la cabeza que le ha costado a Raúl Jiménez una devaluación de 30 mdd

Manchester United, Bayern Munich y hasta Barcelona en algún momento mostraron interés por Raúl Jiménez, según rumores de la prensa especializada en México y Europa, sin embargo, el delantero mexicano ahora está ‘borrado’ en el Wolverhampton.

Jiménez era hace dos años el mejor futbolista mexicano y se perfilaba para ser titular y figura de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, su carrera cambió en un instante y ha ido en declive, lamentablemente.

El 29 de noviembre del 2020, en un juego de la Premier League entre el Arsenal y los Wolves en el Emirates Stadium, el mexicano tuvo un choque de cabezas con el brasileño David Luiz en un tiro de esquina. RJ9 cayó inconsciente y fue llevado de inmediato a un hospital.

Raúl Jiménez chocó con David Luiz (AP).

“Lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar”, contó su esposa Daniela Basso al periódico The New York Times. “Pasaron 45 minutos hasta que supe que estaba vivo. No sabía si estaba bien, o si estaría bien, solo vivo. Cuando (el médico) dijo ‘Sí, vente’ (al hospital), supe que era muy grave”.

Raúl Jiménez sufrió fractura de cráneo. Pasó una semana en el hospital y hasta ahora no recuerda ni el golpe, ni haber jugado ese partido. “Me acuerdo que llegamos al estadio, que salí a ver la cancha, me metí al vestidor para cambiarme y ahí se me apaga la luz”, confesó a W Radio.

El delantero azteca era la figura del Wolverhampton -y el jugador más mexicano más caro- tras dos temporadas brillantes en las que marcó casi 50 goles y metió a su equipo en cuartos de final de la Europa League.

Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton. (Twitter / Wolves)

En marzo del 2020, Jiménez alcanzó su valor máximo de 50 millones de euros, y cuando sufrió el golpe en la cabeza se cotizaba en 40 mdd, según el sitio especializado Transfermarkt.

Sin embargo, nueve meses estuvo alejado de las canchas tras su fractura y cuando regresó, lo hizo con un casco especial, así como con temor y precauciones, tanto suyas como de sus compañeros.

“Cuando me uní al grupo, me acuerdo que las primeras era: ‘Nadie puede tocar a Raúl’. Era sin contacto y yo me sentía Messi quitándome a todos”, relató a TUDN.

Raúl Jiménez Jiménez ahora juega con casco. (FOTO: Cuartoscuro)

El exdelantero del América perdió un poco de confianza y también la titularidad en el Wolverhampton y en la Selección Mexicana. Al Mundial de Qatar fue entre críticas de algunos periodistas y aficionados que consideraban que debía dejar su lugar a Santiago Giménez, ya que además no se recuperaba por completo de una pubalgia.

“Perdió la oportunidad de ponerse al cien, prefirió ir al Mundial”, criticó también su entrenador en los Wolves, Julen Lopetegui. Jiménez ha anotado solamente tres goles en la actual temporada y su valor de mercado cayó a 9 millones de euros.

A pesar de los rumores de su posible regreso al América, parece que por lo pronto no está en los planes del club ni del jugador, ya que tiene contrato con Wolverhampton hasta verano del 2024.

“Con Raúl hablé antes del Mundial y él tiene contrato por muchos años en Inglaterra y su idea a corto plazo es permanecer en Europa y hasta ahí”, comentó Santiago Baños, director deportivo de las Águilas.