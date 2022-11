Qatar 2022: Martino se inclina por Jiménez en lugar de Giménez; ‘Está más dentro que fuera’

La jerarquía de Raúl Jiménez parece que se impondrá a la cuota goleadora de Santiago Giménez en la mente del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino para escoger la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar.

El director técnico del Tri comentó este día, en conferencia previa al partido de preparación ante Irak (en el que no contará con ambos delanteros), que el jugador del Wolverhampon está más ‘dentro que fuera’ de la convocatoria definitiva a pesar de no estar absolutamente recuperado de una pubalgia.

Martino destacó que, a diferencia de la lesión de Jesús ‘Tecatito’ Corona - tuvieron una muy buena comunicación con el club de Jiménez y con su director deportivo para que el goleador hiciera su rehabilitación con el Tri, además de que les mandaron un fisiterapeuta y acudieron con un especialista en Los Ángeles, por lo que han visto de cerca su recuperación y estado físico.

'Tata' Martino en un entrenamiento en Girona. (FOTO: EFE)

“Todo eso que pasó con el Wolverhampton no sucedió con Sevilla. Si tuviera que dar una opinión diría que está más dentro que fuera, cuando hace un mes estaba muy afuera. Si sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso, estará en el Mundial porque está lo suficientemente bien para que se justifique que un jugador de su jerarquía esté en una Copa del Mundo. Si alguien entiende que ibamos a llevar a un futbolista que no estaba en condiciones de jugar, estaba equivocado”, comentó el ‘Tata’.

Aunque Jiménez ya entrena al parejo con el resto del equipo, el técnico argentino adelantó que todavía no podrá participar en el amistoso ante Irak, ya que “es imprudente e innecesario que tenga minutos” y el cuerpo técnico está “evaluando” si podrá “tener algunos” en el amistoso contra Suecia de la semana que viene.

Martino insistió en que no tiene sentido “llevar a cuatro jugadores de la misma posición” al Mundial, e incluso no descarta jugar con un ‘falso 9′ -que podría ser Hirving ‘Chucky’ Lozano o Alexis Vega-, por lo que uno de sus delanteros sacrificados de la lista preliminar sería Santiago Giménez, del Feyenoord.

“Nosotros lo valoramos y mucho a Santi. Si hay alguien responsable en traer a Santi a la discusión de tenerlo en la Copa del Mundo, uno fue él por lo que ha hecho y el otro soy yo por traerlo [a la Selección] sin ser titular en Cruz Azul. Santi es goleador en la Europa League, [pero] tiene pocos minutos, juega de vez en cuando y hay que revisar el rendimiento”, argumentó.

Santiago Giménez ha marcado 16 goles en el año con Cruz Azul, Feyenoord y Selección Mexicana; mientras que Raúl Jiménez tiene ocho anotaciones y hace dos meses que no juega un partido un oficial. Henry Martín (América) y Rogelio Funes Mori (Rayados) tendrían su lugar asegurado como centros delanteros.