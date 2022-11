Selección Mexicana: Santiago Giménez dice que no ‘se cortará las venas’ si no va al Mundial de Qatar

Faltan tres semanas para el Mundial de Qatar y el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, al parecer aún no tiene definidos a los tres delanteros que llevará al torneo, pero Santiago Giménez no se preocupa si no es uno de los elegidos a pesar de su buen momento con Feyenoord.

Con un gol del ‘Chaquito’ Giménez, Feyenoord se impuso 1-0 al Lazio este día y logró la clasificación para los octavos de final de la Europa League como primero del Grupo F, -en el que los cuatro equipos terminaron con los mismos 8 puntos.

¡GOOOOOOOL DE SANTIAGO GIMÉNEZ! ¡GOOOOOL DEL MEXICANO! ⚽



Santiago Giménez acaba de entrar de cambio. A los pocos minutos recuperó un balón y ya hizo diferencia en el Feyenoord.



“La verdad, el control que hice fue muy malo; si bien me la quería dejar ya para definir, se me alargó un poco el control. Después no sé qué pasó ahí con el portero y, al final, gracias a Dios, me quedé solo ahí”, dijo el delantero en charla exclusiva con Fox Sports Radio.

Giménez no se preocupa si no va al Mundial

El entrenador argentino Gerardo Martino ha dejado en claro varias veces que solamente incluirá tres centros delanteros en su plantilla de 26 seleccionados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial, por lo que uno de los cuatro que están en la lista preliminar quedará fuera.

Santiago Giménez pelea por uno de esos tres lugares con Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América) y Rogelio Funes Mori (Monterrey). “Desde un principio sabía que era ilógico llevar a cuatro cuando el técnico juega con un solo delantero; entonces me lo imaginaba, no me sorprende porque esa era la idea”, dijo el atacante de 21 años en palabras recogidas por Mediotiempo.

El nacido en Buenos Aires, Argentina e hijo del exfutbolista Christian ‘Chaco’ Giménez, ha marcado 16 goles en el año con Feyenoord, Cruz Azul y Selección Nacional. Aunque es el delantero mexicano en mejor momento junto con Martín, asegura que no se entristecerá si no es incluido para el Mundial de Qatar.

“No pasa nada. Si me toca estar, es por un propósito; y si no llego a estar, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde niño. Pero no estar, no me pondré triste”, aseguró el ‘Bebote’, campeón con Cruz Azul en 2021 y que se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio.

Goles de Santiago Giménez en 2022:

(1) Feyenoord vs Lazio

(1) Feyenoord vs Sturm Graz

(1) Feyenoord vs Sparta Rotterdam

(2) Lazio vs Feyenoord

(1) Feyenoord vs Emmen

(2) Cruz Azul vs Puebla

(1) Atlas vs Cruz Azul

(1) Cruz Azul vs Pachuca

(1) Tigres vs Cruz Azul

(1) Atlas vs Cruz Azul

(1) México vs Nigeria

(1) Cruz Azul vs Atlas

(2) Toluca vs Cruz Azul

La Selección Mexicana deberá presentar una lista definitiva de 26 jugadores, pero los que no sean incluidos, podrán ser tomados en cuenta en caso de lesión de algún seleccionado.