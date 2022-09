‘Tata’ Martino esperará a lesionados hasta el ‘último día’; ¿Qué es la pubalgia que tiene Jiménez?

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia en partido de preparación para la Copa Mundial de Qatar 2022, pero lo hará con cinco bajas por lesión: Rogelio Funes Mori, Luis Romo, Jorge Sánchez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

De los cinco, las lesiones más preocupantes parecen ser las de Raúl Jiménez (pubalgia) y Funes Mori (lesión en el músculo derecho), quienes llevan varias semanas en recuperación y no hay certeza sobre su regreso. Además, de la de Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien ya fue operado y la Selección espera contar con él.

El juego ante Colombia de fecha FIFA será uno de los últimos de la Selección Mexicana que tenga el director técnico argentino Gerardo Martino para observar jugadores antes de anunciar la lista final para el Mundial de Qatar 2022.

Después del choque ante los colombianos en Santa Clara, California, los mexicanos aún se medirán a Irak y Suecia, pero lo harán en la concentración final que se realizará en Girona, España.

“Los únicos que nos llevan a último momento es Jesús y Raúl. Cuando el cuerpo médico me preguntó hasta cuándo [los va a esperar], les dije que el 16 de noviembre, pero los que no estarían dentro de los 26 [convocados], no irían a Girona. La fecha tope es el partido con Suecia, la fecha que volamos a Qatar”, dijo Martino en conferencia de prensa.

Calendario de partidos de la Selección Mexicana:

México vs Irak | 9 de noviembre | Estadio Montilivi | (Girona, España)

México vs Suecia | 16 de noviembre | Estadio Montilivi | (Girona, España)

México vs Polonia | 22 de noviembre | Estadio 974 | (Doha, Qatar)

¿Qué es la pubalgia que tiene Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez fue el centro delantero titular de Gerardo Martino en la Selección Mexicana durante toda la eliminatoria para el Mundial, pero las lesiones han mermado su rendimiento recientemente. Su última lesión es una pubalgia que lo tiene sin jugar desde inicios del mes.

Martino dijo después del partido ante Perú que le realizaron estudios esta semana al goleador del Wolverhampton y la lesión es grave, pero mantienen esperanza de que pueda jugar en el Mundial.

La pubalgia es una serie de lesiones que afectan a diferentes grupos musculares de la zona inguinal y se manifiestan con inflamación y dolor en el pubis. También se le conoce como ‘dolor de ingle’ o ‘hernia de deportista’ debido a que es una lesión común entre atletas de alto rendimiento.

Esta lesión se cura con reposo y antiinflamatorios. También requiere rehabilitación consistente en ejercicios de estiramiento de músculos, masoterapia y electro-estimulación. En casos extremos se recurre a intervención quirúrgica.

La Selección Mexicana y el Wolverhampton no quieren recurrir a cirugía para curar la lesión de Jiménez, pues su tiempo de recuperación sería de dos meses o más y no estaría listo para el Mundial de Qatar, según el periodista David Medrano.

Las selecciones nacionales tienen como fecha límite para enviar sus listas definitivas de convocados hasta 10 días antes de su debut en el Mundial; para México el último día es el 12 de noviembre. Sin embargo, de la lista de jugadores pueden dar de baja y alta a uno por lesión o enfermedad grave hasta 24 horas antes de su primer partido.