¿'Tecatito’ Corona podría recuperarse para el Mundial de Qatar 2022? Un especialista responde

Jesús Manuel Tecatito Corona podría ser una las figuras ausentes en la Copa Mundial de Qatar 2022 por lesión, aunque sí es posible que el jugador de la Selección Mexicana y el Sevilla se recupere antes del inicio del torneo.

El extremo mexicano sufrió una fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo durante un entrenamiento con su club. Corona fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día y el Sevilla informó que el tiempo de recuperación del jugador sería de cuatro a cinco meses, “si todo va bien”.

Matías Bunge, representante del futbolista, sugirió en una entrevista con TUDN no descartar a ‘Tecatito’ en la Selección Mexicana, pues los médicos le dijeron que hay posibilidades de que se recupere antes del Mundial y el jugador tiene esperanzas de que así sea.

¿Cómo se lesionó ‘Tecatito’ Corona?

Jesús Manuel Corona se lesionó solo y en una jugada sin mucha importancia durante una práctica con Sevilla, confirmó su representante, por lo cual está muy desanimado ya que se perderá el inicio de La Liga y de la Champions League con su club y quizá también el Mundial con el Tri.

“En un entrenamiento, solo, se barrió, se le quedó enganchado el tobillo y eso prendió las alarmas”, explicó a TUDN. “‘Tecatito’ sigue desanimado, pero con ilusión, sabe que va a quedar bien, sabe que es por un plazo, pero con esperanza de poder llegar al evento importante que es el Mundial”.

¿Es posible que se recupere ‘Tecatito’ para el Mundial?

En entrevista para El Financiero el doctor Gerardo Meraz, especialista en Traumatología Deportiva del Hospital Médica Sur, compartió sus impresiones y posible panorama respecto a la recuperación de Jesús Corona.

De acuerdo con el especialista, ‘Tecatito’ no solo tiene posibilidades de recuperarse de su lesión para el Mundial de Qatar 2022, sino que es muy probable que lo haga días antes del debut de la Selección Mexicana.

La lesión que sufrió ‘Tecatito’ Corona es una fractura “normal” y muy común entre futbolistas y deportistas de otras disciplinas y la cirugía es muy “sencilla”, explica el doctor Meraz. “Los jugadores que sufren este tipo de lesiones se recuperan en tres meses o menos”, señaló.

El experto en Traumatología Deportiva mencionó que la prioridad para los médicos del club Sevilla radica en que Jesús Corona se recupere ‘sin prisas’ para arrancar ‘al cien’ a principios de 2023.

“La duda que hay es porque los médicos del Sevilla lo que quieren es que ‘Tecatito’ ya se olvide del Mundial y esté con la ansiedad de querer volver antes, que es lo que a ellos les preocupa. Lo que ellos quieren es que esté bien para iniciar el año futbolístico en 2023″, opina el especialista.

Asimismo destacó que asentar una fecha límite en la recuperación de un deportista puede generar ansiedad y la ‘prisa’ para cumplir dicha expectativa.

“Cuando le pones una fecha de recuperación, el jugador presenta más ansiedad, se apresura y pone en riesgo la evolución satisfactoria de su lesión. Por eso desde un principio los médicos dicen ‘de tres a cuatro meses ya para que no andes con prisas y te olvides del Mundial’”, añadió.

Rehabilitación de ‘Tecatito’ rumbo a Qatar 2022

El doctor Meraz advierte que tampoco se pueden realizar conjeturas sobre Corona, pero en el caso de otros jugadores que sufrieron la misma lesión, como Jesús ‘Canelo’ Angulo (Chivas) y Carlos Rodríguez (Monterrey), a los dos meses y medio ya estaban entrenando en sus equipos.

“Para que entrenen deben tener un alta médica. Aquí el problema [con ‘Tecatito’] es el alta deportiva y que llegue en ritmo de competencia para el Mundial”. Para el debut de México el 22 de noviembre habrán pasado tres meses. “Estaría listo, en ritmo de competencia no sé. Eso ya es una evolución muy particular y depende mucho de si no tiene complicaciones”, señaló el médico especialista.

Con base en la experiencia del doctor Meraz, la fractura del peroné se estabilizó con placas y tornillos y en seis semanas estaría prácticamente consolidado el hueso. La rehabilitación consiste en la cicatrización del ligamento que se reparó.

“En dos meses y medio ya va a estar entrenando. Aunque digan que es muy apresurado porque los médicos del Sevilla dijeron que cuatro meses mínimo, yo también lo pongo en duda, basándome en la evidencia de otros jugadores. Obviamente cada institución cuida sus intereses y ‘Tecatito’ no es cualquier jugador, es uno de los mejores del equipo”, finalizó el especialista.

¿‘Tecatito’ podría mantenerse como convocado del ‘Tri’?

Dado que para el Mundial de Qatar la FIFA amplió de 23 a 26 el número de jugadores en cada selección, el doctor Meraz considera que Corona podría ser incluido en la lista y participar en el segundo o tercer partido de la fase de grupos con la Selección Mexicana.