Condena de Ismael ‘El Mayo’ Zambada: ¿Podría cumplir cadena perpetua en hospital penitenciario?

¿Cadena perpetua y decomiso de 15 mil millones de dólares a cambio de vivir su condena en un hospital penitenciario? Las peticiones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada fueron escuchadas, y es posible que pase el resto de sus días en una prisión donde atiendan sus necesidades médicas.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, presentó una carta antes de la sentencia contra ‘El Mayo’ Zambada, donde atienden la solicitud del líder del Cártel de Sinaloa relacionada con su estado de salud para que no le asignen una prisión de máxima seguridad, sino una con nivel médico.

“El Gobierno no tiene objeción (a la solicitud). El tribunal tuvo en cuenta las condiciones médicas del acusado al elaborar una recomendación de designación”, se lee en el documento previo a la sentencia del ‘Mayo’ Zambada, que será el próximo 20 de julio.

No será tan fácil: Temen que ‘El Mayo’ Zambada siga dirigiendo al Cártel de Sinaloa desde prisión

Aunque se atenderá la solicitud del ‘Mayo’ Zambada para su designación en la Oficina de Prisiones, la Fiscalía pidió al tribunal encargado que reconozca los graves riesgos de seguridad que plantea el acusado.

La Oficina de Prisiones deberá designar el lugar de reclusión del ‘Mayo’ Zambada, que estará sujeto a la disponibilidad de camas, la designación de seguridad encargada del prisionero, sus necesidades programáticas, de salud médica y mental.

Para ello será necesaria una evaluación del acusado, con la que determinarán el lugar apropiado; sin embargo, deben considerar que ‘El Mayo’ Zambada es el cofundador de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, es decir, el Cártel de Sinaloa.

Debido a su influencia, algunos de los integrantes del Cártel de Sinaloa le siguen siendo leales, específicamente en su facción de ‘La Mayiza’, destacando el caso de su hijos, Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’, líder de su facción, por lo que “existe un motivo sustancial de preocupación de que, si se le permite hacerlo, el acusado podría continuar dirigiendo el Cártel (de Sinaloa) desde prisión”.

Esto abre una posibilidad a que no le cumplan la petición al ‘Mayo’ Zambada, debido a que los centros de detención preferidos por el acusado “pueden no ser apropiados para las preocupaciones de seguridad planteadas”.

La decisión final será a cargo de la Oficina de Prisiones y del tribunal encargado, quienes determinarán, con base en el comportamiento del ‘Mayo’ Zambada tras su detención el 25 de julio de 2024 y las consideraciones de los fiscales, en qué prisión pasará el resto de su vida el ‘Señor de la Montaña’, que no ha mostrado interés en reducir su condena.