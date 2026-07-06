‘El Mayo’ adelanta su sentencia: Pasará su vida en prisión y evitará terminar como ‘El Chapo’

El abogado de Ismael 'El Mayo' Zambado presentó una carta al tribunal ntes de la sentencia describiendo problemas de salud, busca evitar el destino de El Chapo en una supermax.

A unas horas que se de a conocer el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, y a dos semanas de que se le dicté sentencia, la defensa del líder del Cártel de Sinaloa presentó un informe ante el juez Brian Cogan, en el que reconoce que recibirá una condena de cadena perpetua y solicita que, al momento de definir el lugar donde cumplirá la pena, se tomen en cuenta sus problemas de salud.

El documento fue entregado antes de la audiencia programada para el próximo 20 de julio.

En él, su abogado Frank A. Pérez aclara que no busca una reducción de la condena ni pretende modificar la pena obligatoria que establece la ley estadounidense.

En cambio, pide que el juez recomiende su traslado a una prisión federal con servicios médicos especializados para atender las enfermedades que padece el capo de Sinaloa.

La defensa también destaca que Zambada se declaró culpable desde el inicio del proceso, renunció a ir a juicio y aceptó que nunca recuperará su libertad.

Según el escrito, esa decisión permitió evitar uno de los procesos penales más largos y costosos en la historia reciente de Estados Unidos.

Abogado alega problemas de salud del ‘Mayo’

En el informe, la defensa solicita que el juez recomiende que ‘El Mayo’ sea enviado a un centro penitenciario del Buró Federal de Prisiones que cuente con atención médica especializada.

Entre las opciones mencionadas se encuentran las prisiones federales FMC Butner, FMC Rochester y MCFP Springfield, además de cualquier otro centro con capacidad para atender sus necesidades médicas.

El abogado explica que Zambada presenta diversas enfermedades y lesiones documentadas en el Informe de Investigación Presentencial, por lo que requerirá atención médica permanente durante el resto de su vida.

La defensa señala que la decisión final sobre el lugar donde cumplirá su condena corresponde al Buró Federal de Prisiones, pero sostiene que la recomendación del juez puede ser tomada en cuenta durante el proceso de asignación.

Además, argumenta que la gravedad de los delitos por los que se declaró culpable no debe impedir que reciba atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

¿Por qué ‘El Mayo’ evitó un juicio como el del ‘Chapo’ Guzmán?

El informe también establece diferencias entre el proceso de ‘El Mayo’ y el que enfrentó su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De acuerdo con la defensa, Zambada decidió declararse culpable desde las primeras etapas del caso, sin presentar mociones previas al juicio ni obligar a la Fiscalía a demostrar los cargos en un proceso ante un jurado.

El documento recuerda que el juicio de ‘Chapo’ Guzmán se extendió durante once semanas, incluyó el testimonio de alrededor de 30 testigos y requirió medidas extraordinarias de seguridad, además de representar costos millonarios para el sistema judicial estadounidense.

En contraste, la defensa afirma que Zambada aceptó su responsabilidad, renunció a presentar apelaciones y otros recursos legales después de la sentencia, además de expresar arrepentimiento por su participación en el narcotráfico y por los daños ocasionados.

Pese a esas diferencias, el escrito reconoce que ambos recibirán la misma condena: cadena perpetua. Por ello, el abogado sostiene que la única consideración que solicita al juez es que recomiende una prisión con instalaciones médicas, donde ‘El Mayo’ pueda recibir el tratamiento que necesitará durante el cumplimiento de su sentencia.