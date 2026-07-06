T-MEC prolonga incertidumbre para la economía mexicana: S&P Global Ratings

México afronta una persistente incertidumbre entre los inversionistas que se suma a un débil crecimiento económico en medio de las negociaciones prolongadas sobre el tratado comercial que lo une a Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, aseveró S&P Global Ratings.

En un análisis expuso que el país, que evalúa en “BBB”, con perspectiva negativa, mantendrá un acceso más favorable al mercado estadounidense respecto a la mayoría de los países a pesar de las tensiones comerciales, ya que es poco probable que rompan los profundos vínculos que tienen en esta actividad.

Recordó que Estados Unidos y sus socios comerciales no renovaron el T-MEC en su forma actual antes de la fecha límite del 1 de julio; sin embargo, el acuerdo comercial sigue vigente y estará sujeto a revisiones anuales durante los próximos 10 años hasta que se alcance un acuerdo revisado.

“Sin embargo, un período prolongado de negociaciones mantendría la incertidumbre entre los inversionistas en México y contribuiría a una inversión débil y a un crecimiento económico lento. Esperamos que el PIB de México crezca alrededor de 1.0 por ciento en 2026”, expuso S&P Global Ratings.

Este nivel previsto del PIB representa una contracción respecto al 1.3 por ciento esperado en marzo pasado. La próxima ronda de negociaciones del T-MEC está prevista para finales de julio de 2026 y entre los temas clave que se están negociando se encuentran las medidas para fortalecer las reglas de origen y las cadenas de suministro regionales.

La agencia manifestó que la combinación de un crecimiento lento y una creciente rigidez presupuestaria limita la capacidad del gobierno mexicano para lograr la consolidación fiscal, lo que llevó a revisar la perspectiva de la calificación de México a negativa en mayo pasado.

Expuso que en los próximos 24 meses se podría bajar la calificación soberana de México si no se reducen los déficits fiscales de manera oportuna, de forma que se estabilice y contenga la deuda pública, la carga de intereses y pasivos contingentes.

También si se presentan situaciones inesperadas en el comercio u otros vínculos económicos con Estados Unidos que afecten su estabilidad y debiliten su sólida posición externa.

¿Cómo podría S&P revisar la perspectiva a estable?

Por el contrario, S&P podría revisar la perspectiva a estable en los próximos 24 meses si la implementación efectiva de las políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que ayudaría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno.

“Un repunte en los niveles de inversión del sector privado que impulse el crecimiento económico podría fortalecer la resiliencia económica del país y ayudar a estabilizar las finanzas públicas”, concluyó.