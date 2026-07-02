EU rechaza extender el T-MEC: Solicita revisiones anuales

Marcelo Ebrard destacó que la no extensión inmediata del T-MEC no significa que el acuerdo haya terminado.

La cuenta regresiva para definir el futuro del T-MEC comenzó este 1 de julio, luego de que Estados Unidos rechazó extender automáticamente su vigencia por otros 16 años, activando así el mecanismo de revisiones anuales previsto en el acuerdo hasta 2036, proceso que arrancará formalmente con una nueva ronda de negociaciones entre ambos países a partir del 20 de julio.

Durante la reunión trilateral de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, realizada de manera virtual, la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) informó que Washington “no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual”, por lo que el acuerdo no obtuvo la extensión automática contemplada en el artículo 34.7. Sin embargo, aclaró que el tratado “permanece vigente” mientras continúen las negociaciones para atender las preocupaciones planteadas por los tres países miembros.

Canadá reiteró su respaldo a la continuidad y eventual renovación del acuerdo. Tras la reunión trilateral, el ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc, afirmó que Ottawa mantiene un apoyo “inquebrantable” al T-MEC y recordó que el tratado sigue vigente hasta 2036 y puede extenderse en cualquier momento por otros 16 años.

“El T-MEC respalda millones de empleos en América del Norte y garantiza que las empresas canadienses mantengan un acceso seguro y predecible a dos de sus socios comerciales más importantes”, señaló.

Tras el encuentro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el escenario ya era esperado por el Gobierno mexicano y subrayó que el tratado mantiene plenamente su vigencia hasta 2036. “El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Se inicia ya el proceso de revisión”, afirmó.

El funcionario explicó que el mecanismo previsto en el tratado contempla dos rutas al cumplirse el sexto año de su entrada en vigor: extender automáticamente su vigencia por otros 16 años o, si alguno de los socios decide no hacerlo, iniciar revisiones anuales hasta la fecha de expiración originalmente pactada.

Ebrard insistió en que el hecho de que Washington no haya avalado la renovación automática no implica un abandono del acuerdo. “Si Estados Unidos quisiera salir, ya lo habría hecho. No hay ningún impedimento. Entonces, no quiere salirse”, afirmó.

Donald Trump anunció que no renovaría el T-MEC este 1 de julio desde días antes. (EFE)

¿Qué sigue en la revisión formal del T-MEC?

La siguiente etapa comenzará alrededor del 20 de julio, cuando funcionarios estadounidenses viajarán a México para realizar la tercera ronda bilateral de conversaciones, aunque ahora ya dentro del procedimiento formal de revisión del tratado comercial.

Según Ebrard, esta revisión del T-MEC será particular porque además de abordar los temas pendientes, definirá el funcionamiento del nuevo mecanismo anual, “es algo inédito”, explicó el funcionario.

El secretario detalló que Estados Unidos redujo de 54 a 14 los temas que mantiene abiertos respecto al funcionamiento del acuerdo, mientras México llevará 13 planteamientos propios a la mesa de negociación.

Entre las prioridades mexicanas figuran la eliminación de los aranceles de Trump aplicados bajo la Sección 232 al acero, aluminio y sector automotriz, así como preservar las actuales reglas de origen y fortalecer la integración productiva regional para disminuir la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Aunque el inicio de revisiones anuales del T-MEC podría interpretarse como un factor de incertidumbre para la inversión, Ebrard consideró que los mercados ya descontaban este escenario. “Es algo que ya se había previsto”, y agregó que la prioridad del gobierno será establecer reglas claras para el proceso de revisión para ofrecer certidumbre.

La USTR confirmó que, tras la reunión trilateral de este miércoles, Estados Unidos continuará las negociaciones con México y Canadá para atender las deficiencias que identifica en el acuerdo y reducir sus déficits comerciales con ambos socios, manteniendo vigente el T-MEC mientras continúen las conversaciones.