Arrendamiento y retrasos de aviones cuestan 11 mil mdd a aerolíneas en todo el mundo

Algunas aerolíneas se han visto obligadas a utilizar unidades más viejas por el retraso en entregas.

Las aerolíneas a nivel mundial no solo están sufriendo el alza en los precios del combustible, que presiona sus finanzas desde febrero, sino que el costo de arrendamiento de las aeronaves en el mundo ha tenido un incremento que, sumado a las entregas tardías, les ha significado una pérdida de al menos 11 mil millones de dólares.

De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el arrendamiento de los cuatro modelos de aviones más utilizados a nivel mundial ha sido más costosos tras la pandemia de COVID-19, una situación que impacta las finanzas de las líneas aéreas globales.

Además, los componentes de los motores no están durando en servicio como estaba previsto, lo que implica la puesta anticipada en tierra para mantenimiento y cambio de piezas.

Las disrupciones en la cadena de suministros no han podido ser corregidas en múltiples industrias, pero en la aeroespacial se ha hecho aún más presente debido a problemas con los motores de Pratt & Whitney, que siguen pesando sobre las nuevas entregas, así como en las renovaciones de equipos más eficientes.

“Las tarifas de arrendamiento más altas aumentan la presión de los costos en un momento en que las entregas de aeronaves siguen retrasadas, las flotas envejecen y el acceso a la capacidad está limitado. Es otro recordatorio de que, aunque las entregas de aviones están mejorando, la normalización aún está a años de distancia”, refirió el organismo dirigido por Willie Walsh.

La IATA calcula que se han perdido al menos 4 mil 200 millones de dólares en ahorros de combustible debido a que las aerolíneas en el mundo han tenido que usar aviones más antiguos, con menor eficiencia.

Adicionalmente, los costos de mantenimiento, relacionados con las necesidades de esa flota con mayor antigüedad, le han costado a las empresas aéreas otros 3 mil 100 millones de dólares.

“Junto con los retrasos en la entrega de aeronaves, los problemas de durabilidad de los motores, la escasez de materiales y repuestos, y la capacidad de mantenimiento limitada están interrumpiendo las operaciones de las aerolíneas.”, agregó Stuart Fox, director de Operaciones Técnicas y de Vuelo de la IATA.

En tanto, el arrendamiento de motores para aeronaves, así como el inventario adicional de una cantidad mayor de repuestos-pues las aerolíneas están ampliando sus inventarios para estar mejor posicionadas frente a nuevas anomalías- han significado un gasto no previsto por 4 mil millones de dólares adicionales.

(El Financiero)

Renta de aviones de largo alcance sube 25 por ciento

El arrendamiento de aeronaves de largo alcance es el que mayor presión ha tenido en los últimos seis años. De esta manera, la renta de aeronaves Airbus 350-900, usadas en México, por ejemplo, para vuelos transatlánticos hacia Europa, aumentó su costo alrededor del 25 por ciento.

Boeing, que también ha enfrentado problemas internos en los últimos años, ha visto que el costo de la renta de aviones como los 737 MAX-8 ha crecido en la misma proporción que su competidor.

Esta situación se hace aún más complicada para las aerolíneas porque hay pedidos mundiales por más de 18 mil equipos.

El retraso en la producción de componentes de aeronaves, así como en su ensamblaje está ocasionando un efecto en la renovación de equipos que, ahora, son tecnológicamente más eficientes y, por tanto, permiten optimizar el uso de combustible en una época en la que la turbosina tiene fluctuaciones al alza inusuales en la industria.

“La falta de más de 5 mil aeronaves de reemplazo más eficientes en consumo de combustible con las que contaban las aerolíneas significa pérdidas de ganancias de eficiencia, sin mencionar tarifas de arrendamiento más altas y mayores costos de mantenimiento”, refirió Walsh recientemente.

El mercado de corto y mediano alcances también están teniendo alzas en los costos de arrendamiento.

La familia 320 de Airbus, el modelo de aeronave más usado en México, ha tenido un aumento de cerca del 10 por ciento en los últimos seis años de acuerdo con datos de la IATA.

De igual manera, el modelo 787 de Boeing tuvo un alza en el precio de arrendamiento del mismo porcentaje.

“Los fabricantes de toda la cadena de suministro, desde los principales fabricantes de aeronaves y motores hasta las empresas especializadas que suministran componentes críticos, deben proporcionar a las aerolíneas información más clara, temprana y fiable sobre retrasos en las entregas, tiempos de reparación, disponibilidad de piezas y cuellos de botella conocidos”, agregó Fox.