Taxistas del AICM aclaran que no habrá descuento del 18% en los viajes durante el Mundial 2026

Los servicios de Uber pueden recoger pasajeros en tres puntos reservados cerca de las terminales aeroportuarias de la CDMX, sede el Mundial 2026. (Cuartoscuro).

Luego de que se difundiera que las agrupaciones de taxi autorizado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aplicarían descuentos del 18 por ciento a las personas, debido al Mundial 2026, se desmintió la información.

Carlos Lobera, asesor de taxistas concesionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó en entrevista radiofónica que es totalmente falso que se aplique ese descuento.

“Es falso el comunicado tal como lo emitió el Grupo Aeroportuario Marina. En primer lugar como ellos mismo lo aclararon, no es un nombre comercial, no tenemos relación contractual con ellos, sino con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de S.V.”, explicó.

Agregó que hubo cierta cohersión por parte del subdirector de terminal para que se anunciara algún descuento forzoso.

“Los descuentos ya se comenzaron a aplicar desde hace un buen rato pero no son de manera directa a las tarifas por lo que ya explicamos en los comunicados”, detalló Lobera.

También dijo que siguen con la competencia de los vehículos por aplicación que no están regulados.

Lobera aclaró que algunos de los decuentos que sí aplican son para cliente frecuente, retornos y el segundo viaje.

“Hablan de un 18 por ciento directo en las tarifas, como usuario llegas y pides tu descuento y hay un descontentO”, finalizó.

¿Cómo funciona el servicio de taxis por aplicación en la CDMX?

Sobre los taxis por aplicación, los servicios de Uber pueden recoger pasajeros en tres puntos reservados cerca de las terminales aeroportuarias de la CDMX, sede el Mundial 2026, además de poder realizar servicios con destino al AICM, pero no desde este a cualquier punto.

Sin embargo, los operativos de la Guardia Nacional contra los taxistas de aplicación en el Aeropuerto siguen adelante.

“Se están tratando de dar soluciones, en donde van a crear bahías en una determinada área de las terminales para que nosotros podamos cargar allí; le van a facilitar a los clientes con transporte público para que de la terminal a las puertas a las bahías para que puedan tomar su Uber”, reveló Rodrigo Ríos, líder del Movimiento Colectivo de Conductores de Plataforma.

Con información de Aldo Munguía.