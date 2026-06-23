Mundial 2026: Tarifas hoteleras en México ‘ganan la copa’ con aumento en precios

Los precios de los hoteles en ciudades mundialistas y donde se hospedan selecciones dispararon sus precios.

En el arranque del Mundial 2026, las tarifas de hospedaje en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara encabezan la lista de sedes de la justa que mayor crecimiento en precios por hospedaje han experimentado, en comparación con otras localidades donde se celebrarán encuentros deportivos en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con datos de STR compartidos a El Financiero, en las tres ciudades mexicanas en donde se juega el Mundial de Futbol 2026, las tarifas promedio (ADR) aumentaron 120 por ciento en el inicio del evento deportivo, en comparación con igual periodo del año anterior.

“Las sedes mexicanas destacan al registrar los mayores incrementos de ADR en comparación con otras sedes en Canadá y Estados Unidos”, apuntó Stefania Maroso, directora de ventas y analista de STR, una de las empresas más importantes en data hotelera en el mundo.

Durante el arranque del evento deportivo, entre el 11 y el 14 de junio, Monterrey lideró el repunte de las tarifas hoteleras promedio con un despegue cercano al 200 por ciento, seguido por la Ciudad de México con un incremento de alrededor del 150 por ciento, mientras que Guadalajara registró un aumento ligeramente menor al de la capital del país en el costo de sus noches de hospedaje.

Según datos de STR, el pico de tarifa hotelera en CDMX rondó los 410 dólares por noche, superando a Nueva York, que tuvo un promedio de 403 dólares en el arranque del evento.

La dinámica del Mundial 2026, al realizarse en 16 ciudades, y con partidos tan separados cambió la manera en que los aficionados reservan cuartos de hotel.

Reservas hoteleras van lentas, pero aumentan compras de último minuto para el Mundial 2026

Las reservas hoteleras para el Mundial 2026 se han mostrado lentas. A medida que los partidos se definieron, con boletos disponibles paulatinamente, los hoteles se fueron llenando acompasadamente.

“De hecho, al 4 de mayo, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara no superaban en promedio el 30 por ciento de ocupación en libros, reflejando una ventana de reserva más corta de lo habitual para este tipo de eventos”, agregó Maroso.

Incluso, la semana previa al inicio del Mundial, hoteleros de la CDMX indicaron que la ocupación rondaba el 60 por ciento, una cifra menor a la esperada que, sin embargo, logró aumentar sin alcanzar el lleno total.

Los datos de registros de ocupación en las sedes mexicanas indican que, entre finales de mayo y principios de junio se reportó un repunte de 85 puntos porcentuales en reservas de último momento en promedio entre las tres sedes.

“Adicionalmente, incluso durante la última semana antes del partido inaugural -11 de junio- la demanda continuó acelerándose, con un incremento adicional de aproximadamente 17 puntos porcentuales, confirmando una fuerte dependencia en la reserva de corto plazo. Alcanzando así los niveles de ocupación (hotelera) registrados esta semana de inicio del campeonato”, remarcó Stefania Maroso.

Hasta ahora, Guadalajara es la sede que mejor ocupación alcanzó para un día de partido, con 90.2 por ciento el día del juego entre México y Corea del Sur.

Maroso explicó que la información de ocupación en libros con corte al 18 de junio, se mantiene dinámica, con un comportamiento similar al visto previo al Mundial 2026: reservas paulatinas, con picos cercanos a los días de juego.

“Gran parte de la demanda parece estar definiéndose muy cerca de la fecha de estadía, lo cual es consistente con un mercado todavía a la espera de mayor claridad sobre las clasificaciones y partidos programados para las últimas fechas en México”, refirió.

Para el juego del miércoles, en el que la selección mexicana vuelve a la capital, la ocupación promedio es de 48.1 por ciento, mientras que para los dieciseisavos de final, los registros en libros marcan una ocupación que ronda el 38 por ciento.