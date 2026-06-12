Turismo internacional en México alcanza los 16.4 millones de viajeros en abril

La derrama turística por el Mundial 2026 podría quedarse debajo de lo previsto en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

El turismo internacional vive una encrucijada: pese a que hay más viajeros llegando al país, el gasto de estos disminuyó con cifras acumuladas a abril. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a corte de abril, la entrada de viajeros internacionales subió 5.5 por ciento anual.

A México ingresaron 16.4 millones de turistas en México provenientes del extranjero, principalmente desde Estados Unidos, nación que continúa posicionándose como el principal emisor de viajeros a nuestro país pese a las tensiones geopolíticas globales.

La cifra acumulada entre enero y abril se consolida como el mejor registro histórico en el país para un mismo periodo.

Pese a los resultados positivos en el volumen de visitantes, el gasto registró un retroceso. Entre enero y abril, la derrama generada por los turistas internacionales que visitaron el país descendió 1.2 por ciento.

Este descenso en la derrama turística general se traduce en una pérdida de casi 150 millones de dólares con cifras acumuladas al cuarto mes del año. Esta discrepancia entre el flujo masivo de personas y el consumo real por estancia abre un debate en el sector corporativo hotelero y de servicios sobre las estrategias de precios y la necesidad de atraer segmentos de mayor poder adquisitivo.

Aunque el gobierno capitalino estima un volumen alto de alrededor de 5.5 millones solo en la CDMX, lo cierto es que los Mundiales de Futbol no atraen a las multitudes internacionales previstas, ya que las plazas limitadas en los estadios muestran que se desplaza menos de un millón de extranjeros hacia los países, sede.

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, indicó que en los últimos días las reservas hoteleras en la capital presentan menos dinamismo.

“Las perspectivas en la Ciudad de México se ve que van por buen camino aunque en los últimos días ha habido un pequeño peor desempeño, como que se ha alentado un poquito el ritmo de las reservaciones, pero sigue siendo buena”, refirió el empresario turístico.

En la Ciudad de México, en donde se realizó el partido inaugural, las reservas hoteleras han avanzado lentamente después de que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) liberó la totalidad de los boletos para el Mundial 2026 y se definieron los partidos

Entre marzo y abril, las reservas en libros de los hoteles en la capital del país rondaba el 36 por ciento, mientras que los cuartos registrados en los libros en los dos meses anteriores al inicio de la justa deportiva e, incluso en mayo, cuando se esperaba se dispararan en viajes de última hora, no avanzaron conforme a los esperado.

(El Financiero)

Las tarifas de los viajes en temporada mundialista

Cuando la FIFA comenzó a liberar los boletos y los enfrentamientos entre selecciones nacionales se definieron, los hoteleros de la CDMX advirtieron que las tarifas podrían elevarse hasta en 300 por ciento en promedio con respecto al nivel que usualmente tienen en el verano.

Sin embargo, esto tampoco ocurrió de manera generalizada, pues la demanda, menor a la esperada, también presionó las tarifas para que estas no se elevaran tanto.

Fuentes del sector refirieron que la tarifa promedio para el Mundial en la CDMX ronda los 210 dólares por noche, una cifra similar a la registrada durante la última edición del Gran Premio de México de la Fórmula 1, pero con una menor ocupación proyectada.

Por otro lado, las tarifas en los hoteles más cercanos al Estadio Azteca, como el Fiesta Inn de Periférico, aún tienen disponibilidad con precios que son hasta 10 veces mayores en la fecha del arranque del Mundial 2026 frente a cualquier otro día.

El alojamiento es uno de los componentes de mayor importancia en la derrama económica esperada para el Mundial: de acuerdo con Deloitte, el sector de hospedaje captará alrededor de 412 millones de dólares, siendo la tercera con mayor peso solo después de la gastronomía y el retail.

Menos vuelos para CDMX y Guadalajara

De entre todas las ciudades sede del Mundial, solo dos tienen descensos en boletos de avión comprados para viajar durante la justa deportiva: CDMX y Guadalajara.

Según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los boletos reservados desde y hacia la CDMX durante junio y julio cayeron 2.2 por ciento anual.

En tanto, el aeropuerto de Guadalajara es el de mayor caída de boletos reservados durante el desarrollo del Mundial 2026, con 3.4 por ciento menos pasajeros previstos para el periodo junio-julio.

Solo Monterrey es el aeropuerto que tiene crecimiento entre las tres sedes mundialistas mexicanas, con un alza del 7.3 por ciento en las reservas de vuelos.

De esta manera, el aeropuerto regiomontano es el segundo con mayor crecimiento de boletos de avión reservados durante el Mundial, solo por debajo de Kansas City.

“La disminución de las reservas en algunas ciudades mexicanas anfitrionas podría reflejar una curva de reservas más tardía, su mayor dependencia de los viajeros regionales y de corta distancia, y la fase del torneo”, refirió la IATA en un informe.