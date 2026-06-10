Remodelación a medias, socavones y blindajes: Problemas ‘golean’ al AICM en la antesala del Mundial

Este miércoles, el AICM amaneció blindado por policías para evitar el arribo de la CNTE.

Lo único que le faltaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) era un cierre generalizado en las vías de acceso a las dos terminales, con policías capitalinos realizando filtros para permitir la entrada a los edificios terminales: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se lo obsequió.

Las fallas generalizadas en las obras de remodelación, la tardanza de las mismas, el presupuesto en incremento, así como una serie de sanciones contra las aerolíneas mexicanas han sido la prolongada antesala ante la llegada del Mundial de futbol.

¿Qué problemas ha enfrentado el AICM?

El AICM concluyó oficialmente la primera etapa de la necesaria remodelación cosmética, pero no tardó ni una semana en ser ensombrecida por un derrumbe en un puente adyacente a la terminal 1.

Después, un socavón, que fue ya reparado, apareció en el acceso a la Terminal 2, generando la reparación inmediata ante el reblandecimiento del terreno.

Los infortunios para el principal aeropuerto del país, que ha tratado de agilizar la experiencia del viajero, con filtros electrónicos, procesos de migración automatizados y una remodelación estética, han quedado sepultados de nuevo esta mañana de miércoles.

“Ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales. Pedimos tu comprensión, ya que como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario” , informó el aeropuerto.

La SSC-CDMX desplegó un operativo para blindar la terminal aérea y evitar la llegada de los integrantes de la CNTE.

De acuerdo con el propio aeropuerto, la perspectiva es que durante el Mundial lleguen al menos 5 millones de pasajeros más a la capital.

Las perspectivas de la industria muestran que el AICM tiene 2.2 por ciento menos de boletos de avión adquiridos para el siguiente bimestre.