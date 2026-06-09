Permiso para aterrizar: Controladores prevén retraros de 1 hora en vuelos del AICM por el Mundial 2026

El Gobierno federal, principalmente la subsecretaría de Transportes, no ha podido generar una solución para el tráfico suplementario que se espera en el Valle de México por el Mundial 2026, por lo que se perfila la necesidad de retrasar los vuelos que salen desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en hasta una hora.

El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), José Alfredo Covarrubias, reveló a El Financiero que no hay un plan para aumentar, de manera efectiva, el tráfico de aeronaves en el Valle de México, por lo que se esperan retrasos de hasta una hora en los vuelos nacionales que se lleven a cabo durante la justa deportiva.

“Las aeronaves que quieran llegar, sobre todo nacionales, vemos si hay espacio o se van demorando. Entre los bloques que se establecen para los aviones de llegada se van llenando. Por eso se van generando esas demoras en tierra. Particularmente en la Ciudad de México”, adelantó Covarrubias a El Financiero.

Las demoras dependerán de la cantidad de vuelos adicionales que se tengan en el espacio aéreo del Valle de México.

Pese a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se había comprometido a rediseñar el espacio aéreo, ya modificado, para el Mundial 2026 que arranca el 11 de junio, esto no ocurrió.

El AICM espera un suplemento de pasajeros de al menos 5 millones por los juegos que recibirá el país, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será la puerta de entrada para los vuelos chárter de equipos, delegaciones y vuelos privados.

Sin embargo, las reservas de vuelos no muestran que este objetivo de una mayor cantidad de viajeros vaya a realizarse.

Gobierno niega retrasos en vuelos para el Mundial 2026

En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) aseguró que no hay previsiones de retrasos en el marco de la justa deportiva.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, desde febrero, se han realizado acciones como “orden en la llegada de vuelos”, en donde se activaron unidades regionales para administrar el flujo de aviones, además del monitoreo y respuesta inmediata.

“Al ser un evento compartido con otros países, trabajamos de la mano con la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para asegurar que el movimiento de aeronaves en toda la región sea constante y eficiente.

Seneam refirió que se realizaron verificaciones a los aeropuertos en donde se evaluó la capacidad de cada aeropuerto, por lo que las decisiones de tráfico adicional se toman con base en lo que cada terminal puede operar de manera eficiente.

Además, Seneam refirió que se reforzaron los sistemas tecnológicos con equipos de reserva para evitar que el servicio “nunca” se interrumpa.