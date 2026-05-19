‘Desconectan’ al AIFA: Anuncian cierres en el Mexiquense durante el Mundial 2026; alternativas para llegar

El Circuito Exterior Mexiquense cerrará en uno de los puntos más cercanos al AIFA.

¡No pierdas tu vuelo! El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llamó a los viajeros a tomar precauciones, esto debido a los cierres parciales nocturnos que habrá en el Circuito Exterior Mexiquense.

De acuerdo con el AIFA, reconocido recientemente por EU, dichos cierres en la vialidad, una de las principales para conectar de la Ciudad de México a Santa Lucía, serán entre este lunes 18 de mayo y el martes 30 de junio, es decir, mes y medio.

El punto de los cierres será precisamente en el tramo de la plaza de cobro de Tultepec T1, y el entronque de la México-Pachuca en ambos sentidos.

Los cierres afectarán al tráfico, y posiblemente a algunos de los viajeros en las primeras semanas del Mundial de 2026, y si tienes un vuelo programado entre esos días, estas son algunas de las alternativas para llegar a tu vuelo al AIFA:

Medios de transporte y alternativas viales al AIFA: Rutas, precios y horarios

Lo primero que debes tener en cuenta es que los cierres en el Circuito Exterior Mexiquense serán todos los días entre las 23:00 horas y las 05:00 horas del día siguiente, es decir, durante la madrugada.

Por ello, si tienes un vuelo temprano o muy tarde, estas son algunas de las alternativas a tomar en cuenta.

Tren Felipe Ángeles

A casi un mes de su inauguración, el Tren Felipe Ángeles es una de las principales alternativas de transporte en la noche y en el día para llegar al AIFA.

Sus horarios son los siguientes:

Lunes a viernes: De 5:00 a 0:00 horas.

Sábados: De 6 a 0:00 horas.

Domingos y días festivos: De 7:00 a 0:00 horas.

Toma en cuenta que, durante su inauguración, las autoridades anunciaron que es posible que luego de su primer mes, la salida de los últimos trenes sea a las 11:30.

El precio del Tren Felipe Ángeles actualmente es de 45 pesos; sin embargo, es posible que este suba en los próximos días, debido a que se trataba de una tarifa promocional en su primer mes.

Mexibús

Uno de los transportes que más te ‘tira paro’ para llegar al AIFA o salir de él después de las 23:00 horas es el Mexibus, ya que la Línea 1, que sale desde el Metro Ciudad Azteca, de la Línea B, es una de las que más tarde cierran.

Una vez que llegas de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, deberás tomar la ampliación del Mexibús, misma que te deja en la estación Terminal de Pasajeros, dentro del AIFA.

Sus horarios son los siguientes para la dirección del Mexibús Ciudad Azteca-Ojo de Agua

Lunes a viernes: 4:00 a 0:39 horas.

Sábados: 4:00 a 0:29 horas.

Domingos: 4:00 a 0:06 horas.

Estos son sus horarios para la dirección Ojo de Agua-Ciudad Azteca

Lunes a viernes: 4:46 a 1:25 horas.

Sábados: 4:46 a 1:15 horas.

Domingos: 4:46 a 0:52 horas.

Estos son los horarios de la dirección Ojo de Agua-Terminal de Pasajeros

Lunes a viernes: 4:50 a 23:50 horas.

Sábados: 4:45 a 0:51 horas.

Domingos: 4:45 a 0:30 horas.

Los horarios de la dirección Terminal de pasajeros-Ojo de Agua son los siguientes:

Lunes a viernes: 4:00 a 23:00 horas.

Sábados: 4:00 a 0:06 horas.

Domingos: 4:00 a 23:45 horas.

Estos horarios corresponden a las salidas de terminal de los primeros y últimos trenes de cada día.

El precio del Mexibús es de 10 pesos en general, mientras que para los estudiantes es de 7 pesos y para las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar es de 9.50 pesos.

Alternativas viales

Debido a que el cierre será en uno de los tramos del Circuito Exterior mexiquense más cercanos al AIFA, y que afectaría los dos principales accesos, algunas de las alternativas viales si vienes de la CDMX son:

Margarito Ayala.

Boulevard Ojo de Agua.

Camino Libre a Tonanitla, pasando Boulevard Ojo de Agua.

Si planeas llegar por el norte, podrías tomar el Mexiquense desde Periférico Norte, pasando por Tultitlán y Tultepec para llegar al AIFA.