EU reconocería al AIFA dentro del acuerdo bilateral de transporte aéreo: SICT y SRE

Aeroméxico reconoció los avances en las negociaciones entre autoridades de México y el Departamento del Transporte (DOT) de Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informaron en un comunicado que México y Estados Unidos acordaron una serie de medidas para implementar un acuerdo bilateral de transporte aéreo, en el que, según las dependencias, se reconoció al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de la conectividad binacional.

“En el documento firmado, se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de Zona Metropolitana del Valle de México (...) asimismo, se convino avanzar en la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y EU”, afirmaron en un comunicado.

La resolución se produce tras las acusaciones del Departamento de Transporte (DOT) de la Unión Americana, instancia que acusó al gobierno de México por presuntas violaciones a los términos del acuerdo bilateral vigente. El punto de fricción se originó tras el decreto que ordenó la movilización de la totalidad de las operaciones de carga aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia las instalaciones del Aeropuerto Felipe Ángeles, además de la reducción del número de operaciones máximas en el principal puerto aéreo del país.

A las tensiones por el manejo de carga se sumó la controversia generada por el retiro de horarios de aterrizaje y despegue, conocidos como slots, a las aerolíneas estadounidenses en el aeropuerto Benito Juárez. En respuesta a estas acciones, el gobierno de Donald Trump había revocado los permisos necesarios para que las líneas aéreas mexicanas pudieran ampliar su oferta y abrir nuevos vuelos comerciales hacia territorio estadounidense.

Tanto la SRE como la SICT revelaron que, como resultado del diálogo con el DOT de Estados Unidos, se acordaron una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral, sin detallar las acciones que se tomarían.

“México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales”, según el comunicado.

En materia de logística, el acuerdo establece condiciones para asegurar un acceso equitativo y transparente a la infraestructura de carga tanto en el AICM como en el AIFA, tanto para aerolíneas nacionales como para las estadounidenses.

“En materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos”, se informó.

También, se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en EU.

“El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA”, según el comunicado.

Al respecto, Aeroméxico reconoció la gestión y liderazgo de las autoridades del país y sus titulares, encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), al lograr avances en las negociaciones con el Departamento del Transporte (DOT) de Estados Unidos.

“Como aerolínea bandera de México, valoramos los esfuerzos orientados a mantener un diálogo constructivo que permita continuar fortaleciendo la relación bilateral en beneficio del desarrollo de la industria aérea nacional”, refirió la empresa.