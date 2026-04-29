Gobierno autoriza aumento de capacidad al AICM a 46 slots por hora

Durante el sexenio de AMLO, el Gobierno redujo el número de operaciones en el AICM y obligó a las aerolíneas cargueras a 'mudarse' al AIFA.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está revirtiendo los decretos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador para recuperar la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al que le ha sido autorizado un nuevo aumento de operaciones por hora permitidas.

A partir de la temporada de invierno de este año, el principal aeropuerto del país podrá albergar 46 operaciones por hora, según la nueva directriz.

De acuerdo con el AICM, la autoridad aeronáutica “determinó la viabilidad de pasar de 44 a 46 operaciones por hora, después de analizar un estudio realizado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y conforme al artículo 94 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos”.

El AICM explicó en un comunicado que el aumento solo podrá darse cuando estén disponibles para su operación tres nuevas calles de rodaje de salida rápida en la pista 05 derecha de la termina aérea.

“La primera ya está concluida, la segunda estará terminada en la segunda quincena del mes de mayo y la tercera está programada para entregarse a finales de 2026. La medida es temporal para los periodos de verano e invierno 2026 y podría aplicarse en temporadas subsecuentes”, detalló el aeropuerto.

Según el aeropuerto, que es administrado por la Marina, el resolutivo de autoridad aeronáutica instruye al concesionario a “aplicar, adoptar y responder sobre las medidas necesarias que garanticen la óptima operación del aeropuerto y la adecuada prestación del servicio público”.

Tras la publicación de la actualización de slots, el AICM eliminó el comunicado por instrucciones de la dirección general del mismo aeropuerto.

Por saturación, AICM condiciones planes de expansión de Lufthansa

Lufthansa quiere crecer en el AICM con el aumento de dos vuelos por semana desde el aeropuerto de Múnich, una apuesta que se enfrenta con la escasez de horarios de aterrizaje y despegue (slots).

Los dos nuevos vuelos, en caso de concretarse, añadirán cerca de 600 asientos adicionales a la oferta entre Alemania y el AICM.