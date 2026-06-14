¿Quieres estudiar en la UNAM? Estas son las 9 carreras con poca demanda y muchos lugares disponibles

Uno de los factores a los que la UNAM atribuye la baja demanda en algunas carreras es la falta de difusión de las mismas.

Mientras miles de aspirantes compiten para obtener un lugar en la UNAM, ya sea por examen o pase automático, y estudiar carreras como Derecho, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Medicina, entre otras; hay licenciaturas que destacan por la falta de interés para inscribirse a ellas.

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México revelan que hay carreras cuyo número de aspirantes se reduce cada año.

En algunos casos, se trata de licenciaturas que no alcanzan ni los 10 aspirantes a pesar de que el cupo que ofrecen es hasta del triple de disponibilidad. Entre ellas destacan:

Desarrollo comunitario para el envejecimiento : Tiene 50 lugares disponibles, pero solo hay cuatro aspirantes.

: Tiene 50 lugares disponibles, pero solo hay cuatro aspirantes. Etnomusicología : Tiene una demanda de nueve aspirantes y 20 espacios.

: Tiene una demanda de nueve aspirantes y 20 espacios. Geografía aplicada: La demanda es de cinco aspirantes y cupo de 23 espacios.

Hay licenciaturas de la UNAM cuya demanda no rebasa los 10 aspirantes. (Universidad Nacional Autónoma de México)

¿Qué carreras de la UNAM registran baja demanda de aspirantes?

Además de esas tres licenciaturas, hay otras carreras de la UNAM que también registran baja demanda de aspirantes, según el cupo de 2026 y las solicitudes hechas desde el año pasado.

Desarrollo Territorial : Su demanda es de la mitad de los lugares que ofrece, con 18 aspirantes y 36 espacios.

: Su demanda es de la mitad de los lugares que ofrece, con 18 aspirantes y 36 espacios. Estudios Sociales y Gestión Local : Hay 23 aspirantes a pesar de tener 40 lugares disponibles.

: Hay 23 aspirantes a pesar de tener 40 lugares disponibles. Geohistoria : Ofrece 40 lugares, pero solo hay 11 aspirantes.

: Ofrece 40 lugares, pero solo hay 11 aspirantes. Historia del Arte : La demanda es de 26 aspirantes y ofrece 40 espacios.

: La demanda es de 26 aspirantes y ofrece 40 espacios. Literatura Intercultural : Los interesados son 25 y ofrece 40 lugares.

: Los interesados son 25 y ofrece 40 lugares. Lengua y Literaturas Modernas (alemán): Hay 27 lugares y solo 15 aspirantes.

¿Por qué hay carreras con menos demanda en la UNAM?

Pese a la baja en interés y demanda por algunas carreras de la UNAM menos solicitadas, la Universidad Nacional Autónoma de México no ha planteado de manera oficial que estén en riesgo de desaparecer.

La Universidad atribuye esta situación a diversos factores, entre ellos la falta de difusión, el desconocimiento sobre los campos laborales, la percepción de que ofrecen pocas oportunidades profesionales y también que algunas carreras solo se imparten en campus externos, de acuerdo con la Gaceta CCH.

Hasta ahora, la UNAM no ha decidido desaparecer alguna carrera a pesar de su baja demanda. (Cuartoscuro)

De acuerdo con la Universidad, hay licenciaturas de menor demanda en la UNAM cuyos campus están en Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Tlaxcala, lo que reduce su visibilidad entre los aspirantes y la posibilidad de trasladarse hasta dichas sedes.

Así fue el proceso de admisión a la UNAM en 2026

La difusión de estos datos formó parte del proceso de admisión a la UNAM este 2026.

Las carreras con baja demanda ofrecen la opción de convertirse en una alternativa atractiva para estudiar en la UNAM y explorar licenciaturas que no son tan solicitadas.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Universidad mantuvo dos vías principales de ingreso a licenciatura:

El Pase Reglamentado para estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades ( CCH ) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). El Concurso de Selección, dirigido a aspirantes externos y egresados de otras instituciones.

El examen de admisión de la UNAM fue posible realizarlo en línea con fecha límite al 10 de junio y la publicación de resultados se dará a conocer el próximo 17 de julio.

Después, los estudiantes aceptados deberán completar su inscripción durante los primeros días de agosto para iniciar clases, de acuerdo con las especificaciones del Calendario de la UNAM.