España condena ‘invasión’ de marroquíes… y Trump reacciona: ‘EU acabará como Ceuta si demócratas ganan’

España condenó la ‘invasión’ de marroquíes, por lo que Trump opinó sobre el hecho.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes 31 de julio lo que ha considerado un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España” con la entrada irregular en la ciudad española de Ceuta en el norte de África de miles de personas desde Marruecos.

En una comparecencia pública, Pedro Sánchez garantizó a los habitantes de esa ciudad que “toda España está con ellos” tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y afirmó que el Gobierno que preside se hace cargo del estado emocional y la situación de “angustia” que están viviendo.

Afirmó que el Gobierno esta utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.

Para el presidente del Gobierno, lo que ha sucedido ha sido una lectura interesada por parte de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo español que impedía la devolución inmediata de las personas que lleguen a nado.

Añadió que ya se están agilizando los expedientes de expulsión de los miles de migrantes que han llegado estos días a Ceuta. Miles de personas provenientes de Marruecos entraron de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 34 muertos.

Trump dice que EU acabará como Ceuta si demócratas ganan elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “terrible” la situación en la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y advirtió de que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que “no vivirán muy bien” si ganan los demócratas.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a “las políticas globalistas de extrema izquierda” del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.