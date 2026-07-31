Isuzu ingresa al segmento de pick-ups con D-Max

Con más de dos décadas de presencia en el país, Isuzu Motors de México inicia una nueva etapa en su estrategia comercial al ingresar al competido segmento de las pick ups con el lanzamiento de la nueva D-Max, un modelo con el que busca capitalizar el prestigio de la marca en vehículos comerciales y ampliar su participación en el mercado mexicano.

Durante la presentación oficial, Yoshihiko Watanabe, presidente y director general ejecutivo de Isuzu Motors de México, aseguró que la llegada de la D-Max representa la evolución natural de la compañía, respaldada por más de 100 años de experiencia en la fabricación de vehículos comerciales y más de seis décadas de desarrollo de pick ups.

El directivo destacó que la estrategia de la empresa no se limita a ofrecer un nuevo producto, sino a trasladar al segmento de las camionetas ligeras el ADN de ingeniería, confiabilidad y durabilidad que ha distinguido históricamente a los camiones Isuzu.

“Creemos firmemente que esta experiencia acumulada no es una simple cuestión de especificaciones técnicas, sino la base para crear vehículos que nuestros clientes puedan utilizar con total confianza durante muchos años”, aseguró.

La apuesta de Isuzu se sustenta también en la infraestructura que ha desarrollado en México durante más de 20 años de operaciones, con una red nacional de distribuidores y talleres especializados, así como personal técnico altamente capacitado en motores diésel, uno de los principales diferenciadores de la marca.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) la relevancia de la entrada de Isuzu Motors al mercado de las pick ups marca un hito dentro de la historia de la marca. Un segmento que segmento, consolidado como el segundo más importante en la preferencia de los consumidores mexicanos, con una participación del 16.9 por ciento de las ventas al cierre del primer semestre de 2016 y que ha crecido en los últimos cinco años debido a la intensa competencia.

“Su entrada al segmento seguramente será exitosa en el mercado de vehículos comerciales ligeros, es una pick up que a nivel internacional ha acreditado su valía y el reconocimiento entre los usuarios”, indicó Guillermo Rosales, presidente Ejecutivo de la AMDA.

Estrategia enfocada en clientes comerciales y de uso mixto

La nueva D-Max fue diseñada para atender distintos perfiles de usuarios, desde empresas logística a flotillas que requieren un vehículo robusto para actividades productivas hasta clientes particulares que buscan una camioneta versátil para combinar trabajo y actividades recreativas.

Como parte de esta estrategia, Isuzu ofrecerá tres versiones, equipadas con motor turbo diésel de 3.0 litros, que responden a diferentes necesidades del mercado.

La versión SE que corresponde a una cabina sencilla con tracción 4x2, transmisión manual, enfocada en operaciones de trabajo que privilegian la capacidad de carga y la funcionalidad para la actividad logística y flotillas.

En tanto, la versión HL Dobe Cabina estará disponible con transmisión manual o automática, orientada a usuarios que requieren desempeño para el trabajo diario y uso personal.

La DX Dobel Cabina ubicada en la parte alta de la gama que incorpora mayores niveles de seguridad ADAS sin sacrificar la resistencia estructural, transmisión automática y máximo equipamiento con la eficiencia de combustible y el desempeño que caracterizan a la familia D-Max.

D-Max será traida directamente de su planta en Tailandia.

Durabilidad y eficiencia, los principales diferenciadores

La estrategia comercial de Isuzu para competir en el segmento de pick ups estará respaldada por atributos que la firma considera sus principales ventajas competitivas.

Entre ellos sobresale la durabilidad heredada de los vehículos comerciales de la marca, desarrollada para soportar condiciones severas de operación, así como la tecnología de motores diésel que ofrece un consumo eficiente de combustible y menores costos de operación, aspectos especialmente relevantes para clientes empresariales y propietarios de flotillas.

Las unidades D-Max, que se fabrican en la planta de Isuzu en Tailandia, ya están disponibles en la red de concesionarios de la marca, que también busca diferenciarse mediante el respaldo posventa, apoyándose en su experiencia técnica y en una red de servicio especializada que ha consolidado durante más de dos décadas en México.

Con esta incursión, la armadora pretende ampliar su presencia en un segmento que mantiene una elevada demanda tanto en actividades productivas como en el mercado de uso personal, apoyándose en la reputación que ha construido como fabricante de vehículos comerciales y en una propuesta que combina robustez, eficiencia operativa y confiabilidad a largo plazo.